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Главная Новости Мир США Стало известно, сколько людей умрет от коронавируса в мире к концу 2021: подробности
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Стало известно, сколько людей умрет от коронавируса в мире к концу 2021: подробности

Ожидается, что смертность от коронавируса в мире достигнет пика уже в начале сентября 2021

сегодня, 14:49
Автор:

Лиля Воробьева

К концу 2021 года в мире от коронавируса умрет более 5,3 миллиона человек. Такие цифры приводят в прогнозе Института показателей и оценки здоровья, сообщает Bloomberg.

Стало известно, сколько людей умрет от коронавируса в мире к концу 2021: подробности

Смертность от коронавируса (фото из открытых источников)

Институт в США ожидает, что смертность от коронавирусной инфекции достигнет своего пика уже в начале сентября, а затем пойдет на спад. Такой прогноз связан с тем, что штамм "Дельта" вызывает всплеск заражений СOVID-19.

В прогнозе американских ученых говорится, что будет 12 миллионов дополнительных смертей. Специалисты приводят несколько различий между официально зарегистрированными случаями болезни и дополнительными случаями смертей от коронавируса, включая незарегистрированные смертельные случаи.

Сегодня в мире зарегистрировано 4,2 миллиона смертей от коронавируса.

Наибольшее количество случаев ковид-19 зарегистрировано в США (более 36,4 миллиона), в Индии (более 31,8 миллиона) и в Бразилии (более 20,1 миллиона).

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что как распознать основные симптомы штамма "Дельта" : в Минздраве дали советы.

Специалисты сообщают, что его симптомы отличаются от привычных симптомов ковиду, о которых украинцы уже знают. Поэтому в Минздраве назвали важные симптомы мутировавшего вируса.
Для "Дельты" не характерны такие симптомы как: потеря вкуса и обоняния. Также эксперты отмечают, что больше опасность мутировавшего вируса кроется в его быстром распространении. Этот фактор и отличает его от других мутировавших штаммов коронавируса, что сегодня зарегистрированы и подтверждены в мире. Врачи предупреждают украинцев, что "Дельта" гораздо опаснее и заразнее, чем обычный COVID.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-07/global-covid-deaths-estimated-to-reach-5-3-million-by-december
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