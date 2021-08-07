Стало известно, сколько людей умрет от коронавируса в мире к концу 2021: подробности

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Лиля Воробьева
К концу 2021 года в мире от коронавируса умрет более 5,3 миллиона человек. Такие цифры приводят в прогнозе Института показателей и оценки здоровья, сообщает Bloomberg.
Смертность от коронавируса (фото из открытых источников)
Институт в США ожидает, что смертность от коронавирусной инфекции достигнет своего пика уже в начале сентября, а затем пойдет на спад. Такой прогноз связан с тем, что штамм "Дельта" вызывает всплеск заражений СOVID-19.
В прогнозе американских ученых говорится, что будет 12 миллионов дополнительных смертей. Специалисты приводят несколько различий между официально зарегистрированными случаями болезни и дополнительными случаями смертей от коронавируса, включая незарегистрированные смертельные случаи.
Сегодня в мире зарегистрировано 4,2 миллиона смертей от коронавируса.
Наибольшее количество случаев ковид-19 зарегистрировано в США (более 36,4 миллиона), в Индии (более 31,8 миллиона) и в Бразилии (более 20,1 миллиона).
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что как распознать основные симптомы штамма "Дельта" : в Минздраве дали советы.Специалисты сообщают, что его симптомы отличаются от привычных симптомов ковиду, о которых украинцы уже знают. Поэтому в Минздраве назвали важные симптомы мутировавшего вируса.
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