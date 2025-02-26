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Стало известно, сколько на самом деле помощи США выделили Украине за три года

США и Трамп манипулируют информацией, когда говорят о помощи, оказанной Украине

сегодня, 10:29
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Ткачик Олеся

Соединенные Штаты по состоянию на данный момент отгрузили помощь Украине на сумму в 26.9 млрд., сообщил военный Игорь Луценко, ознакомившись с документами. По его словам, это составляет около 13,4% расходов Украины на оборону в среднем за три года.

Стало известно, сколько на самом деле помощи США выделили Украине за три года

США и Украина

"Что еще нужно понимать по поводу этой цифры? Первое: она очевидно завышена. Во-первых, американские аудиторы, когда они перебирали первые 1.5 года помощи, сами потом сократили ее номинальный размер на 8 млрд, то есть почти вдвое. Последние 1.5 лет аудиторы не анализировали – возможно, там тоже будут аналогичные сокращения, например, цифра усохнет до 20 млрд.? Кто знает", – отметил Луценко.

Кроме того, он обратил внимание, что отгрузили — это еще не получили, ведь некоторая продукция идет месяцами.

"Если ориентироваться на номинальные показатели, то даже 100% уменьшение американской военной помощи не должно повлечь за собой существенное падение боеспособности ВСУ. Собственно, мы и наблюдали весной прошлого года. Другой вопрос, что есть уникальные технологии, которые налицо только у американцев. По ним будем скучать, если что-то", — отметил военный.

Кроме того, он сообщил, что макрофинансовая помощь Украине составляла за три года 31 млрд. долларов. Это опять-таки 8% от общих расходов украинского государства. Для сравнения, Европа предоставила такое финансирование 52 млрд, это 14% расходов. А вообще это меньше процента в государственных расходах США, что ЕС, подчеркнул Луценко.

"Какие из этого пункта выводы? Во-первых, мы далеко не иждивенцы, мы на ¾ финансируем себя сами даже в условиях столь сильной российской агрессии. Надо этим гордиться", – подчеркнул Луценко.

Во-вторых, говорит он, ЕС легко заменит США в военной и экономической помощи, если захочет и если не учитывать аспект уникальных технологий. Годовой размер пособия – это восемь сотых процентов ВВП стран еврозоны. Они, добавляет военный, даже не заметят эту помощь.

"Если более эффективно использовать имеющиеся украинские ресурсы (а с этим проблемы), можно добиться надлежащей автономии от союзников и отбиваться при необходимости от РФ самостоятельно. Хотя лучше, конечно, вместе", — подытожил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина точно не проиграет без помощи от США.




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Источник: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid0iiJahSEMjtp2AsqFxWhBShWHQYWgbRPqfiZEw4ETdSAUp5AUNZq3jRz1EifuBnydl?locale=ru_RU
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