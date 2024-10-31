На территории Курской области РФ находятся около 8 тысяч солдат из Северной Кореи, заявил заместитель посла США при ООН Роберт Вуд.

Военные из КНДР прибыли в Курскую область. Фото из открытых источников

"Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8 тысяч солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что у России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание", – заявил Роберт Вуд.

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию о 8 тысячах северокорейских военных на Курщине.

"Мы еще не наблюдали участия этих войск в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", – добавил Энтони Блинкен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не заинтересована в том, чтобы садиться за стол переговоров, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия хочет переговоров. Хотя и с очень большими потерями, совершенно не такими темпами, как планировалось, но все же понемногу россияне продвигаются. Зачем им тогда нас вообще слушать? Единая цель, с какой Россия заинтересована в переговорах, — наша капитуляция", — заявил он. Офицер ВСУ считает, что Запад далек от понимания реальной ситуации и планов РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что переговорам Украины и США мешает плохой английский Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрея Ермака. "Однако английский у Зеленского только посредственный. У Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить, были ли их собственные объяснения корректно поняты", — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.