Стало известно, сколько украинцев планируют депортировать из США

Иммиграционная и таможенная службы (ICE) США опубликовала документ об операциях по принудительному исполнению и выдворению мигрантов. Согласно этому документу США планируют высылать мигрантов в страны из которых они прибыли. В списке также находятся граждане Украины.

Депортация украинцев. Фото: ТСН

Согласно данным иммиграционной и таможенной службы, 1862 человека с украинским гражданством планируют депортировать из США через программу Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

"Правительство США считает, что каждая страна обязана принять возвращение своих граждан и граждан, не имеющих права оставаться в Соединенных Штатах", – говорится в документе ICE.

В документе ICE по состоянию на ноябрь 2024 года зафиксировано 1 445 549 человек на депортацию. Почти миллион человек составляют представители четырех латиноамериканских стран: Гондурас – 261 651; Гватемала – 253 413; Мексика – 252 044; Сальвадор – 203 822.

Также под депортацию попали 3518 граждан России, 2303 – из Польши, 323 – из Белоруссии.

Депортация мигрантов из США по странам. Статистика иммиграционной и таможенной службы США

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в списки миграционной службы США также попали граждане несуществующих стран. Это означает, что они нелегально находятся в Соединенных Штатах еще со времени существования этих стран. К примеру, в списке значатся 845 граждан Югославии, 337 из СССР и 254 из Чехословакии.

Также "Комментарии" писали, что Польша планирует массовую депортацию своих граждан из США после заявлений Трампа. Премьер Дональд Туск призвал обеспечить готовность польских дипломатических учреждений в США к потенциальным последствиям в отношении поляков, проживающих и работающих в Америке с разными статусами легальности.