logo

BTC/USD

102530.14

ETH/USD

3111.59

LTC/USD

112.28

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стало известно, сколько украинцев планируют депортировать из США
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько украинцев планируют депортировать из США

1862 гражданина Украины попали под депортацию из США.

сегодня, 16:00 comments5297
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Иммиграционная и таможенная службы (ICE) США опубликовала документ об операциях по принудительному исполнению и выдворению мигрантов. Согласно этому документу США планируют высылать мигрантов в страны из которых они прибыли. В списке также находятся граждане Украины.

Стало известно, сколько украинцев планируют депортировать из США

Депортация украинцев. Фото: ТСН

Согласно данным иммиграционной и таможенной службы, 1862 человека с украинским гражданством планируют депортировать из США через программу Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

"Правительство США считает, что каждая страна обязана принять возвращение своих граждан и граждан, не имеющих права оставаться в Соединенных Штатах", – говорится в документе ICE.

В документе ICE по состоянию на ноябрь 2024 года зафиксировано 1 445 549 человек на депортацию. Почти миллион человек составляют представители четырех латиноамериканских стран: Гондурас – 261 651; Гватемала – 253 413; Мексика – 252 044; Сальвадор – 203 822.

Также под депортацию попали 3518 граждан России, 2303 – из Польши, 323 – из Белоруссии.

Стало известно, сколько украинцев планируют депортировать из США - фото 2

Депортация мигрантов из США по странам. Статистика иммиграционной и таможенной службы США

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в списки миграционной службы США также попали граждане несуществующих стран. Это означает, что они нелегально находятся в Соединенных Штатах еще со времени существования этих стран. К примеру, в списке значатся 845 граждан Югославии, 337 из СССР и 254 из Чехословакии.

Также "Комментарии" писали, что Польша планирует массовую депортацию своих граждан из США после заявлений Трампа. Премьер Дональд Туск призвал обеспечить готовность польских дипломатических учреждений в США к потенциальным последствиям в отношении поляков, проживающих и работающих в Америке с разными статусами легальности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости