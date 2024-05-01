Стало известно, в чем США фундаментально просчитались, оценивая агрессию РФ в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине Соединенные Штаты делали ставку на то, что Россия рано или поздно устанет и пойдет на какое-то урегулирование, потому что ведет колониальную войну. Как результат, Штаты делали все для того, чтобы утомить РФ – вводили санкции и сдерживали Украину на поле боя, чтобы не допустить ядерной эскалации, считает Петр Олещук. То есть, добавляет эксперт, Штаты ждут истощения РФ.

США и Украина

Однако, подчеркивает политолог, для российского руководства война в Украине не колониальная, а экзестиционная, поэтому деньги и жизнь они не считают.

"Поэтому, пока "западные партнеры" Украины думали, не сильно ли "разозлят" россиян западные танки в руках украинцев, сами россияне консолидировали все возможные ресурсы для агрессии против Украины. Пока Запад и США думали, как "удержать баланс на фронте", россияне начали смещать этот баланс в свою сторону, потому что они ничем ограничены не были.

– подчеркнул политолог.

Кроме того, он рассказал, почему Украину до сих пор не хотят видеть в НАТО, по крайней мере, по словам генсека Йенса Столтенберга, на вашингтонском саммите Украина не получит приглашение присоединиться к Альянсу.

"Это просто попытка оставить поле для маневра в предстоящих переговорах и торгах с россиянами, чтобы потом можно было продать украинский нейтралитет как условие политического урегулирования. А "отозвать" приглашение было бы как-то "неудобно",

– считает политолог.

Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты не готовы защищать Украину всеми возможными силами, как Израиль, потому что РФ готова бороться за оккупацию страны всеми способами.

Понятно, что США не положат за Украину ни сотни, ни десятки тысяч, ни тысячи солдат. Это понимают они, это понимают россияне, а потому американцы не хотят брать на себя обязательство защищать Украину всеми средствами. Американцы не хотят брать на себя обязательство воевать за Украину, потому что знают, что россияне точно будут воевать за захват Украины. Знали это всегда. Собственно, когда заставляли сдать Украину ядерное оружие, тоже это знали, а потому вписали в Будапештский меморандум "заверения", и не стали ратифицировать его в Конгрессе",

– заявил Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украину посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Во время выступления в ВР он сказал , что Киев не получит приглашение присоединиться к Альянсу на ближайшем саммите.