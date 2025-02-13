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Стало известно, в какой стране Трамп планирует встретиться с Путиным

Политики могут встретиться в Саудовской Аравии

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Стало известно, в какой стране Трамп планирует встретиться с Путиным

Трамп хочет встретиться с Путиным. Фото из открытых источников

Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи.

"Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США.

Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.

"Меня это устраивает. Я не думаю, что это практически", – сказал он.

По его словам, США будут дальше помогать Украине, но Белый дом хочет, чтобы "эта помощь была под гарантии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет издание Foreign Policy. Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость. Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европейский Союз планирует сократить международную помощь. В ЕС планируют пересмотреть свои расходы, охватывающие многие сферы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. По информации агентства, международная помощь будет теснее согласовываться с интересами внешней политики Евросоюза. В документе говорится, что общий бюджет ЕС перегружен, учитывая спектр предоставления помощи от зеленого перехода к обороне.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ze6FXObMy6Q
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