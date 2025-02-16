Делегация США сегодня, 16 февраля, отправляется в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с российскими официальными лицами по завершению войны в Украине, рассказал специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф.

США и РФ проведут переговоры. Фото из открытых источников

Спецпредставитель Трампа подтвердил, что станет частью американской делегации, посетившей Саудовскую Аравию. Стив Виткофф сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также будет участвовать в переговорном процессе.

По информации BBC, на переговорах не будут присутствовать представители Украины.

При этом Стив Виткофф сообщил, что американские чиновники отдельно разговаривают с украинскими официальными лицами. Он заявил, что Украина является частью переговоров, но не уведомил детали.

Как известно, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского. "В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — сообщила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики возобновили наступательные действия в районе города Покровска Донецкой области, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне продолжают вводить в бой дефицитную бронетехнику на Покровском направлении", — сообщил военный. По словам офицера ВСУ, в районе населенного пункта Новоелизаветовка россияне пытались штурмовать украинские позиции с помощью бронированной техники. В частности, враг атаковал с помощью танков, БТРов, легковых автомобилей и мотоциклов.