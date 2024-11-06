Ставка сыграла: какие "бонусы" получит Маск от победы Трампа

Республиканец Дональд Трамп, поддерживаемый основателем Tesla и SpaceX Илон Маск, одерживает победу на президентских выборах. Что получит Маск от победы Трампа, сообщает издание "Киев24", сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

Сообщается, что Илон Маск потратил более 130 млн долл. в поддержку избирательной кампании Дональда Трампа. При этом миллиардер может получить должность главы нового правительственного департамента и регуляторные послабления для своих компаний.

Отмечается, что Трамп обсудил с Маском создание "департамента эффективности правительства" во главе с самим миллиардером.

На одном из предвыборных митингов Маск сказал, что в США существует 428 федеральных государственных учреждений. “Зачем вам 428 агентств? Зачем вам даже сто? Это безумие", — сказал он.

Отмечается, что роль в администрации Трампа даст Маску помочь бизнесу. Он сможет влиять на агентства, ранее создававшие ему проблемы (например, на Комиссию по ценным бумагам и биржам) и повысит шансы на одобрение полностью автономных автомобилей Tesla. К тому же, SpaceX может получить больше контрактов от Министерства обороны.

Также президентство Трампа может создать ряд преимуществ для бизнес-империи Маска, включающая Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink и X (бывший Twitter). Многие компании существенно зависят от федеральных разрешений, правил, субсидий или контрактов, а Трамп перед выборами пообещал облегчить регуляторный ландшафт со снижением корпоративных и физических налогов.

Впрочем, СМИ, опираясь на опыт, отмечают, что успех этой стратегии не гарантирован.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кого Трамп может пригласить в свою администрацию.



