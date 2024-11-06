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Ставка сыграла: какие "бонусы" получит Маск от победы Трампа

СМИ сообщают, что для Маска создадут специальную должность

сегодня, 18:35
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Кречмаровская Наталия

Республиканец Дональд Трамп, поддерживаемый основателем Tesla и SpaceX Илон Маск, одерживает победу на президентских выборах. Что получит Маск от победы Трампа, сообщает издание "Киев24", сообщает портал "Комментарии".

Ставка сыграла: какие "бонусы" получит Маск от победы Трампа

Фото портал "Комментарии"

Сообщается, что Илон Маск потратил более 130 млн долл. в поддержку избирательной кампании Дональда Трампа. При этом миллиардер может получить должность главы нового правительственного департамента и регуляторные послабления для своих компаний.

Отмечается, что Трамп обсудил с Маском создание "департамента эффективности правительства" во главе с самим миллиардером.

На одном из предвыборных митингов Маск сказал, что в США существует 428 федеральных государственных учреждений. “Зачем вам 428 агентств? Зачем вам даже сто? Это безумие", — сказал он.

Отмечается, что роль в администрации Трампа даст Маску помочь бизнесу. Он сможет влиять на агентства, ранее создававшие ему проблемы (например, на Комиссию по ценным бумагам и биржам) и повысит шансы на одобрение полностью автономных автомобилей Tesla. К тому же, SpaceX может получить больше контрактов от Министерства обороны.

Также президентство Трампа может создать ряд преимуществ для бизнес-империи Маска, включающая Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink и X (бывший Twitter). Многие компании существенно зависят от федеральных разрешений, правил, субсидий или контрактов, а Трамп перед выборами пообещал облегчить регуляторный ландшафт со снижением корпоративных и физических налогов.

Впрочем, СМИ, опираясь на опыт, отмечают, что успех этой стратегии не гарантирован.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кого Трамп может пригласить в свою администрацию.




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Источник: https://kyiv24.news/news/stavka-maska-na-trampa-zigrala-shho-vin-otrymaye-za-pidtrymku-na-vyborah
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