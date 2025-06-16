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Стивен Кинг высмеял Дональда Трампа жутким изображением

Дональд Трамп в образе тако созданным искусственным интеллектом от Стивена Кинга.

16 июня 2025, 12:50 comments1729
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Slava Kot

Американский писатель Стивен Кинг решил посмеяться над президентом США Дональдом Трампом изображением созданным искусственным интеллектом. Кинг опубликовал изображение Трампа в виде тако – традиционного блюда мексиканской кухни.

Стивен Кинг высмеял Дональда Трампа жутким изображением

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

К Дональду Трампу привязался термин "тако-президент". Это аббревиатура из четырех слов "Trump Always Chickens Out", которая переводится как "Трамп всегда пугается". Впервые его придумал журналист Financial Times Роберт Армстронг, высмеявший Трампа с его планом объявления новых пошлин, а впоследствии отказа от них. Впоследствии термин распространился на Уолл-стрит и стал интернет-мемом.

С тех пор количество поисковых запросов "тако" в Google выросло до невероятных масштабов, а известный американский писатель Стивен Кинг приобщился к критике Трампа. Он опубликовал довольно жуткое изображение созданное искусственным интеллектом, которое высмеивает Дональда Трампа в виде тако.

Стивен Кинг высмеял Дональда Трампа жутким изображением - фото 2

Кинг смеется над президентом США Дональдом Трампом

Стивен Кинг не раз критиковал президента США. После скандала в Белом доме во время встречи Зеленского, Трампа и Венса американский писатель заявил, что им должно быть стыдно за такое поведение перед президентом Украины. Кроме того, Кинг называл Трампа "жалким", еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Кинг отреагировал на спор между Маском и Трампом.

Также "Комментарии" писали о том, как фото Трампа созданное искусственным интеллектом и опубликованное Белым домом попало в конфуз из-за одной детали.



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Источник: https://x.com/StephenKing/status/1932575656400818266
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