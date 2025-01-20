Обещание нового президента США Дональда Трампа завершить российско-украинскую войну вредит тем, что многие в Украине поверили, что в 2025 году наступит перемирие, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Трамп официально возглавил США. Фото из открытых источников

"Лично я никаких ожиданий относительно быстрого завершения войны после сегодняшней инаугурации Трампа нет. Меня наоборот пугает то, что все уже поверили в перемирие в 2025 году", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что очень многие факторы влияют на события. По его словам, фактор самый первый – это отсутствие у РФ желания заканчивать войну. Он констатировал, что сейчас не видит никаких предпосылок, чтобы россияне остановились.

"А вот чего ожидаю, это завершение тенденции толеровать все на свете. Надеюсь, что мода на особые условия для представителей ЛГБТ наконец-то отойдет в прошлое, а деньги на такие "грантовые проекты" никто больше давать не будет", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский часто описывает Дональда Трампа как сильного человека, чем пытается понравиться новому президенту США. "Зеленский должен хотя бы попытаться привлечь Трампа на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, в огромной степени зависящей от американской поддержки. Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть — это небольшая цена за лучший результат ", — подчеркнула Джоанна Хоса.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что война РФ против Украины могла закончиться в конце 2022 года, пишет издание New York Times. По информации издания, в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Украине извлечь выгоду из завоеваний на поле боя и пойти на мирные переговоры с РФ. "Блинкен настоял, чтобы борьба продолжалась. Главный дипломат США часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", — пишет NYT.

