Сторонники Трампа сошли с ума: к какому отчаянному шагу прибегают

На престижных вечеринках и в элитном клубе Мар-а-Лаго, который принадлежит Дональду Трампу, все больше людей выглядят удивительно похоже: рыхлые губы, резко очерченные скулы, широко раскрытые глаза и лоб, словно застывший — без морщины.

Иванка Трамп

Этот унифицированный образ стал настолько узнаваемым среди друзей, союзников и поклонников Трампа, что даже получил собственное название — "лицо Мар-а-Лаго".

При этом известный пластический хирург доктор Норман Роу, работающий в Нью-Йорке, Гемптоне и Палм-Бич, подтверждает, что спрос на этот образ резко возрос после пандемии. По его словам, примерно полгода назад тренд буквально "взорвался".

В своем офисе он принимает до 15 клиентов в день, и многие из них приносят одни и те же примеры для подражания. Лидер среди женских запросов — лицо Иванки Трамп.

Другая популярная "муза" — 53-летняя Кристи Ноем, секретарь по вопросам внутренней безопасности США. Особенно ее образ нравится старшим клиенткам.

Стремление к идеальному внешнему виду нуждается в немалых усилиях — как физических, так и финансовых.

Инвестиции значительны: только подтяжка может стоить сотни тысяч долларов.

По словам Роу, и сама Иванка не обходится без процедур — вероятно, использует лазерные технологии, ботокс и филеры для поддержания безупречного вида.

Отмечается, что хотя большинство клиентов Роу – женщины (примерно 75%), и мужчины не остаются в стороне от тренда.

К примеру, конгрессмен Мэтт Гейтц привлек внимание во время Республиканского национального съезда в прошлом году, появившись с идеально натянутой кожей и приподнятыми бровями.

Перед инаугурацией в кабинет Роу зачастили политики, желающие быстро освежить вид. Они просили лазерные процедуры, ботокс или подтяжку нитями — с минимальным восстановлением, максимум в неделю.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США заподозрили, что Трамп сошел с ума.



