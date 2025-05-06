Сторонники Трампа указали ему, что он не вечен: что разозлило известных MAGA

Конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин заявила, что настоящая проблема в Вашингтоне — не Дональд Трамп, а республиканский истеблишмент, с которым, по её словам, "база избирателей глубоко недовольна". В прошлую пятницу она опубликовала резкое заявление, которое создало впечатление, будто она дистанцируется от президента.

Дональд Трамп

"Я представляю базу. И когда я раздражена и расстроена тем, куда всё движется, будьте уверены — база возмущена", — написала Грин в соцсети X, добавив к посту перечень своих претензий.

Однако уже в понедельник в разговоре с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном она пояснила, что её критика не была направлена против самого Трампа. По её словам, конфликт происходит между сторонниками президента и теми республиканцами в Конгрессе, которые противодействуют его политическому курсу.

"Между базой и Трампом нет никакого раскола. Раскол — между Конгрессом и республиканским истеблишментом, который подрывает повестку президента", — подчеркнула она.

Грин отметила, что победа Трампа в 2016 году стала мандатом именно на реализацию его программы, а не на возвращение к старой республиканской политике или компромиссам с демократами.

"Мы выбрали курс “Сделаем Америку снова великой” — MAGA, America First, никаких иностранных войн. Это популистское движение в поддержку американских рабочих, бизнеса и национальных интересов", — добавила она.

При этом Грин напомнила, что получила своё место в Конгрессе без поддержки Трампа — благодаря собственной кампании.

"Не забывайте, я пришла сюда благодаря поддержке народа. Меня не выбрал Трамп. Я здесь, потому что борюсь за то, во что действительно верю", — сказала она, подчёркивая свою независимость.

В своём посте Грин также выступила против потенциальной войны с Ираном, подчеркнув, что обещала избирателям положить конец внешним военным конфликтам.

"Я вела кампанию под лозунгом: никаких новых войн. А теперь мы на грани конфликта с Ираном", — отметила она.

Отдельную критику она выразила в адрес новой сделки Белого дома с Украиной по редкоземельным минералам. По её мнению, это опасно и экономически невыгодно для США.

"Когда вы теряете Марджори Тейлор Грин — вы теряете базу. А Трамп не будет в бюллетене вечно, так что считайте сами", — заявила она.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Марджори Грин разбогатела во время таможенной войны Трампа.



