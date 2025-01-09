Странные заявления Трампа о Канаде и Гренландии: могут ли они быть выгодны Путину и при чем здесь Украина

Избранный президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений по поводу необходимости Соединенных Штатов присоединить к себе Канаду, Гренландию и Панамский канал. Эти слова подобны риторике российского диктатора Владимира Путина, нарушившего границы в Европе, начав войну против Украины. Какова цель заявлений Трампа и сможет ли от этого выиграть Путин.

Почему Трамп делает заявления о территориальных претензиях другим странам

7 января Дональд Трамп не исключил применения военной силы для взятия под контроль Гренландию – автономной территории в составе Дании, а также установить контроль над Панамским каналом. Кроме того, Трамп заявил о применении "экономической силы", чтобы присоединить Канаду к США, а затем опубликовал карту, где Канада стала частью Соединенных Штатов.

На эти заявления Трампа отреагировал польский генерал Роман Полко, считающий действия будущего президента США популистическим шагом.

"Это абсурдные лозунги, которые использует Трамп. Вероятно, он принял какую-то стратегию, желая показать себя тем, кто может все. Однако Соединенные Штаты – это не Советский Союз и не Россия. Эта страна демократическая, и сам президент не может делать все, что ему вздумается", — сказал Полко.

Польский генерал отмечает, что, несмотря на заявления о возможной аннексии территорий со стороны США, для Путина они не будут иметь положительного эффекта. По словам Полко, российский диктатор наоборот, смущен из-за неожиданных шагов Трампа.

"Путин все время лжет. Он, пожалуй, сам этим удивлен, и я думаю, что он смущен, потому что он на самом деле не знает, что сказать прямо сейчас. Я не думаю, что он даже на самом деле знает, во что сейчас играет Дональд Трамп. И, пожалуй, именно это подразумевает Трамп", — считает Полко.

Кроме того, по мнению польского военного, основное сообщение Трамп этими заявлениями делает для американской аудитории, чтобы отвлечь их от своих обещаний быстро закончить войну в Украине.

"И то, что Трамп представляет какие-то видения мира, планы доминирования, он делает это для внутренних целей. Наверное, чтобы отвлечь внимание от того, что он не сможет сделать. Потому что он не сможет принести мир в Украину сразу после вступления в должность президента. Он это осознает", — заключает генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Канада предложила Трампу встречное предложение по присоединению к США.

Также "Комментарии" писали, что Шольц резко ответил Трампу и сравнил его с Путиным.