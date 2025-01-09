Странные заявления Трампа о Канаде и Гренландии: могут ли они быть выгодны Путину и при чем здесь Украина

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Slava Kot
Избранный президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений по поводу необходимости Соединенных Штатов присоединить к себе Канаду, Гренландию и Панамский канал. Эти слова подобны риторике российского диктатора Владимира Путина, нарушившего границы в Европе, начав войну против Украины. Какова цель заявлений Трампа и сможет ли от этого выиграть Путин.
Почему Трамп делает заявления о территориальных претензиях другим странам
7 января Дональд Трамп не исключил применения военной силы для взятия под контроль Гренландию – автономной территории в составе Дании, а также установить контроль над Панамским каналом. Кроме того, Трамп заявил о применении "экономической силы", чтобы присоединить Канаду к США, а затем опубликовал карту, где Канада стала частью Соединенных Штатов.
На эти заявления Трампа отреагировал польский генерал Роман Полко, считающий действия будущего президента США популистическим шагом.
Польский генерал отмечает, что, несмотря на заявления о возможной аннексии территорий со стороны США, для Путина они не будут иметь положительного эффекта. По словам Полко, российский диктатор наоборот, смущен из-за неожиданных шагов Трампа.
Кроме того, по мнению польского военного, основное сообщение Трамп этими заявлениями делает для американской аудитории, чтобы отвлечь их от своих обещаний быстро закончить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Канада предложила Трампу встречное предложение по присоединению к США.
Также "Комментарии" писали, что Шольц резко ответил Трампу и сравнил его с Путиным.
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