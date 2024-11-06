Страны "Оси зла" отреагировали на победу Трампа на выборах в США

Иран и Россия — две страны из "Оси зла", которые отреагировали на результаты выборов в США. В Кремле заявили, что не будут приветствовать будущего президента США Дональда Трампа с победой, а Иран видит, что вне зависимости от результата выборов политика Тегерана к Вашингтону останется без изменений.

Дональд Трамп

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет формировать свою политику в отношении США на основе действий нового президента Дональда Трампа.

"Все-таки не будем забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства… наша последовательная позиция, она хорошо известна в мире. А в остальном дождемся каких-то конкретных действий", — сказал Песков.

В то же время союзник России Иран сразу заявил, что не будет менять свою политику, независимо от того, кто будет сидеть в Белом доме.

"Выборы президента США не имеют никакой связи с Ираном. Наша политика стабильна и не меняется от отдельных людей. Мы сделали необходимые прогнозы раньше, и общая политика США и Ирана остается неизменной", — сказал представитель правительства Ирана.

"Ось зла" — это политический термин, который ввел в обращение президент США Джордж Буш в 2002 году для обозначения стран, которые, по мнению американской администрации, представляли угрозу мировой безопасности из-за их поддержки терроризма и разработки оружия массового уничтожения. Первоначально к "оси зла" отнесли Иран, Ирак и Северную Корею. Позже в эту группу стали причислять и другие государства, в частности Сирию, Венесуэлу и Кубу.

Россия стала восприниматься как часть "Оси зла" из-за своей агрессивной внешней политики, в частности из-за аннексии Крыма и полномасштабного вторжения в Украину, поддержки авторитарных режимов, а также действий, направленных на дестабилизацию мирового порядка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и упомянул о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции мировых лидеров на исход выборов в США.