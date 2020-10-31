Страшно весело: в США придумали оригинальный способ отпраздновать Хэллоуин

В США Хэллоуин любят отмечать, а поэтому ждут его с нетерпением целый год. Но из-за пандемии коронавируса формат этого праздника будет немного иным, передает издание newsyou.

В США придумали оригинальный способ отпраздновать Хэллоуин. Фото: unsplash

Так, американцы все равно будут украшать свои дома и выбирать эффектные наряды, но от больших и громких вечеринок в этом году придется отказаться. Но даже новые обстоятельства не заставили людей полностью забыть о Хэллоуине, потому что они придумали новый оригинальный способ, как можно провести эту "страшную" ночь.

В Лас-Вегасе появился парк развлечений, который называется Drive-in Halloween. Гостям предлагают посетить театрализованный "Дом ужасов", там их ждут популярные персонажи "страшилок" и невероятные декорации. И это вовсе не обычная "комната ужасов", потому что нужно предварительно записаться, а также приехать на машине, иначе вас не пропустят.

Ранее "Комментарии" писали, декор еды на Хэллоуин. Хоть этот праздник больше популярен в Америке, украинцы последние несколько лет тоже начали активно его отмечать, потому как есть в нем некая загадочность и необычность. Хэллоуин стоит праздновать хотя бы из-за того, что появляется прекрасная возможность устроить веселую и "самую страшную" в году вечеринку. Так почему бы не позаботиться заранее о праздничном столе, подсмотрев наиболее креативные идеи блюд?



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