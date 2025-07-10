Стратегія Трампа до України вражає: як це пов'язано з новим послом

Президент США Дональд Трамп принял решение возобновить военную помощь Украине, заявив даже о возможности увеличения объемов поставок. Предположительно, его предварительное торможение поддержки было стратегическим шагом, считает израильский журналист Цви Зильбер.

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По его словам, американский президент пытался оказывать давление на европейских партнеров, побуждая их активнее финансировать военную помощь Украине.

Учитывая значительные запасы оружия в США, для Вашингтона было бы выгодно реализовывать его странам Европы, откуда оно будет попадать в ВСУ.

Влияние пророссийских кругов, ранее выступавших за сворачивание помощи Киеву, ослабло. А в самой Республиканской партии растет поддержка Украины, в том числе со стороны конгрессменов.

Европа, со своей стороны, продемонстрировала серьезность намерений, объявив о готовности выделять до 5% ВВП на оборону. Это заставляет Трампа корректировать свою позицию.

В то же время в США наблюдаются изменения в отношении России — Трамп выразил разочарование Владимиром Путиным и предупредил Дмитрия Медведева об опасной игре.

Отдельное внимание медиа уделяют и возможной смене украинского посла в Вашингтоне. Западные журналисты уже выдвигают несколько кандидатур, среди которых — действующие министры.

Как уже писали "Комментарии", государственный секретарь США Марко Рубио проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках проходящего в Малайзии 10 июля саммита АСЕАН О предстоящей встрече сообщил телеканал CNN, отметив, что она состоится на фоне растущего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Москвой.