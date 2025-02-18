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Стремление Трампа как можно скорее заключить соглашение с Путиным изрядно пугает Европу, - CNN

Трамп все еще имеет значительные рычаги влияния и его непосредственный контакт с Путиным может теоретически изменить ход событий.

сегодня, 10:55
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Клименко Елена

Трамп открывает "опасный разрыв" в глобальной политике. В погоне за срочным прекращением боевых действий вряд ли можно будет добиться "справедливого мира". Об этом говорится в материале CNN.

Стремление Трампа как можно скорее заключить соглашение с Путиным изрядно пугает Европу, - CNN

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Это поднимает вопросы безопасности и выживания не только Украины, но и Европы, что, по словам СМИ, мало интересует американского лидера.

"Иногда создается впечатление, что для Трампа война — это лишь средство отвлечь внимание от его главной цели — встречи с Путиным, лидером, которого он искренне уважает", — пишет издание.

Несмотря на это, Трамп все еще имеет значительные рычаги влияния и его непосредственный контакт с Путиным может теоретически изменить ход событий.

CNN подчеркивает, что его попытки поставить себя как "великого миротворца" выглядят наивными. Он фактически уступил Россию в ключевых вопросах, за которые Кремль ведет войну, проявляя симпатии к мотивам российского вторжения. Кроме того, Трамп не раз критиковал европейских союзников, которые вместе с США несут экономическую и военную нагрузку, поддерживая Украину.

Журналисты сообщают, что Путин использует захваченные территории для перевооружения армии и подготовки к новому этапу войны. Его стратегия заключается в дестабилизации Украины и установке в Киеве лояльного к Кремлю правительства, в то время как Трамп выступает как "хромая утка", стремящаяся достичь соглашения любой ценой, не задумываясь о последствиях.

"Комментарии" уже писали, что официальный Берлин не поддержит соглашение о прекращении полномасштабной войны, если оно будет просто навязано Киеву. Украина должна иметь в будущем армию, которая будет больше, чем до начала боевых действий.



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/02/18/politics/trump-putin-deal-ukraine-analysis/index.html
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