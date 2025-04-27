Студенты-миллионеры устроили гонку своих сперматозоидов на глазах у публики: кто победил

В Лос-Анджелесе произошло необычное событие — первое в мире соревнование по репродуктивному здоровью, организованное группой подростков-стартаперов. В гонке сперматозоидов приняли участие двое студентов: 20-летний Тристен Милкер из Университета Южной Калифорнии и 19-летний Ашер Прогер из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Гонка сперматозоидов

Соревнования прошли в LA Center Studios — месте, где обычно снимают голливудские блокбастеры типа "Дюны" и "Топ Ган: Меверик". Студенты соревновались в прямых эфирах, а собранные от каждого образцы спермы двигались под микроскопом по специальной микрожидкостной трассе длиной 8 дюймов, смоделированной по аналогии с женской репродуктивной системой. Организаторы использовали слабый электрический ток, чтобы направить клетки вперед.

Победителем стал Тристен Милкер, выигравший два из трех забегов и получивший денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. Билеты на шоу стоили 20 долларов для студентов, 40 для общей публики, а VIP-доступ почти тысячу долларов.

Идея проекта принадлежит трем молодым предпринимателям: 17-летнему Эрику Чжу, 16-летнему Нику Смаллу и 22-летнему блоггеру Шейну Фану. Они стремятся привлечь внимание к проблеме ухудшающейся мужской фертильности из-за микропластика и гормональных загрязнителей.

Перед стартом Ашер рассказывал журналистам, что планирует купить новенький Corvette в случае победы, а также отмечал, что важно говорить о снижении мужской фертильности. Его соперник Тристен добавил, что сперма – отличный индикатор общего состояния здоровья.

Событие сопровождали гигантские экраны, комментаторы, статистика спортсменов и даже шоу во время перерыва. В зале находилось около 500 зрителей, среди которых и популярные ютуберы. Собранные образцы спермы предварительно инкубировали при температуре тела и центрифугировали, чтобы активные клетки можно разместить на стартовую дорожку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что четверо миллионеров из США решили устроить первую в истории гонку сперматозоидов.



