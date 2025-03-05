Суд США нанес удар по скандальной инициативе Трампа почти на $2 млрд

Верховный суд США принял решение, которое явилось серьезным ударом для программы Дональда Трампа по замораживанию иностранной помощи. Суд возобновил решение низшей инстанции, что обязывает быстро выплатить подрядчикам около 2 миллиардов долларов за проделанную работу, сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

5 марта судьи отклонили прошение Трампа отменить это решение, касающееся средств, принадлежащих Агентству США по международному развитию (USAID) и Госдепартаменту. Четыре судьи выразили несогласие с постановлением, но большинство судей приказало федеральному судье восстановить сроки выплат, поскольку начальный срок уже истек.

В USAID отметили, что гуманитарные организации настаивают на срочном доступе к этим средствам. Они указывают, что заморозка финансирования чревата срывом сотен проектов, заставляет партнеров USAID увольнять или сокращать тысячи работников и ставит под угрозу жизнь людей, зависящих от помощи.

Журналисты напоминают, что с момента вступления Трампа в должность президента против него подано более 100 исков. В USAID считают, что это один из способов сдержать политику Трампа.

На прошлой неделе окружной судья США Амир Али дал администрации 36 часов во исполнение приказа об оплате работ, выполненных до 13 февраля. Он издал этот приказ после того, как гуманитарные организации предоставили доказательства того, что администрация не выполнила предварительный приказ об отмене замораживания выплат.

Портал "Комментарии" уже писал, что в соцсети Х распространяется фейковое видео от имени американского издания New York Post о том, что USAID якобы заплатило журналу Time $4 млн, чтобы назвать Президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года".