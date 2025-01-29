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Суд США новь вмешался: какой важный указ Трампа заблокирован

Суд США заблокировал указ Трампа о замораживании выделения федеральных грантов

сегодня, 08:20
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Кравцев Сергей

Федеральный суд США в Вашингтоне временно заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа по замораживанию федеральных грантов и кредитов на сумму около 3 триллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Суд США новь вмешался: какой важный указ Трампа заблокирован

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что 28 января судья Лорен Алихан приняла решение в ответ на иск группы активистов Democracy Forward. Они утверждали, что указ Административно-бюджетного управления Белого дома нарушает Первую поправку и Закон об административных процедурах, который регулирует нормотворческую деятельность исполнительной власти. Судья отметила, что вынесет окончательное решение 3 февраля.

Отдельно рассматривается иск, поданный генеральными прокурорами 22 штатов и округа Колумбия, которые также пытаются заблокировать инициативу администрации Трампа до его окончательного пересмотра.

"Мы благодарны за эту административную остановку, которая даст нашим клиентам время разобраться в хаосе, созданном поспешными и непродуманными действиями администрации Трампа", – заявила Скай Перриман, президент и исполнительный директор Democracy Forward.

Отмечается, что это решение стало вторым случаем, когда федеральный судья вмешался, чтобы приостановить расширенное толкование Трампом собственных полномочий и дать возможность продолжить судебное разбирательство. Ранее судья Западного округа Вашингтона Джон Кугенур выдал временный судебный запрет, который заблокировал попытку Трампа прекратить автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным на американской земле.

Читайте также на портале "Комментарии" — федеральный судья заблокировал исполнение указа президента-республиканца Дональда Трампа, ограничивающего право на автоматическое получение гражданства по праву рождения в Соединенных Штатах, назвав это "явно неконституционным". Об этом пишет Reuters.




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