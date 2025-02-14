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Суд в США пошел против решения Трампа: о чем идет речь

Суд США приказал возобновить финансирование программ иностранной помощи

сегодня, 10:10
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Кравцев Сергей

Федеральный судья США приказал администрации президента Дональда Трампа возобновить финансирование сотен иностранных подрядчиков, которые были опустошены из-за 90-дневной приостановки всех иностранных программ помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Суд в США пошел против решения Трампа: о чем идет речь

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как отметил судья Амира Али из округа Колумбия, администрация Трампа не объяснила чрезвычайный и масштабный ущерб, который повлекло полное прекращение иностранной помощи.

Также судья запретил помощникам президента в Государственном департаменте и бюджетных вопросах, в том числе государственному секретарю Марко Рубио и директору по вопросам управления и бюджета Расселлу Воуту, выполнять распоряжения об отмене контрактов или прекращении работы, которые вступили в силу после инаугурации республиканца.

В частности, судья пришел к выводу, что новая администрация президента США действовала "своевольно и капризно", проигнорировав последствия для пострадавших компаний.

Адвокаты, в свою очередь, отмечают, что замораживание финансирования также вредит и американским компаниям, которые работают с зарубежными партнерами.

Али отметил, что вред в результате замораживания помощи, а также то, что решение правительства могло нарушить законы, является достаточным основанием для того, чтобы отменить ограничения.

Отметим, Дональд Трамп и ряд членов Республиканской партии долгое время критиковали деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) во времена бывшей администраций Штатов. Они утверждали, что данная структура лишь якобы напрасно тратит американские средства.

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Источник: https://www.politico.com/news/2025/02/13/foreign-aid-funding-trump-administration-00204289
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