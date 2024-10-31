Суд вызывает Илона Маска: дело касается выборов в США

Суд Филадельфии обязал миллиардера Илона Маска лично явиться на слушания по делу о финансовых наградах для зарегистрированных избирателей. Эту инициативу считают "незаконной лотереей", что может повлиять на результаты предстоящих 5 ноября выборов в США.

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Окружная прокуратура Филадельфии подала иск против комитета политических действий America Pac, подконтрольного Маску, который поддерживает Дональда Трампа. Согласно офису окружного прокурора, America Pac под руководством Маска ежедневно выплачивает один миллион долларов зарегистрированным избирателям, подписывшим его онлайн-петицию о свободе слова и правах на оружие. Таким образом, Маск планирует привлечь больше протрамповских избирателей, особенно в спорных штатах, где преимущество одного из кандидатов незначительно.

Прокурор заявляет, что такие выплаты являются формой "незаконной лотереи", побуждающей жителей Пенсильвании делиться личными данными, и считает, что это может быть нарушением закона. Судья отметил, что участие Илона Маска и других сторон в судебном заседании обязательно.

У юридических экспертов разные взгляды на ситуацию: некоторые считают, что выплаты за подписание петиции являются нарушением закона, другие же подчеркивают, что программа America Pac формально не касается избирательного процесса, а является лишь "поощрением" к петициям. Однако Министерство юстиции США направило предупреждение America Pac о возможных нарушениях, которые могут стать основанием для уголовного производства.

"Я думаю, что есть реальные вопросы относительно того, как он тратит деньги в этой гонке, как темные деньги текут не только в Пенсильванию, но, очевидно, теперь и в кармане жителей Пенсильвании. Это вызывает глубокую обеспокоенность", — сказал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск выразил обеспокоенность, ведь его могут вскоре посадить в тюрьму.

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