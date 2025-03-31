Судьба Вэнса может быть крайне тяжелой: в чем он недооценил пожилого Трампа

Буквально накануне 80-летний президент США Дональд Трамп признался, что он мечтает подарить себя Америке на третий срок.

Вэнс и Трамп

Как подчеркнул политолог Виктор Небоженко, дело в том, что Трамп считает себя очень успешным президентом и большим подарком американскому обществу. Впрочем, добавляет эксперт, он понимает, что перестройка Америки по лекалам Трампа продлится еще много лет и нуждается в сильном лидере. Поэтому Трамп собирается всерьез рассмотреть возможность своего баллотирования на третий срок несмотря на то, что Конституция США предусматривает ограничение президентских полномочий двумя четырехлетними сроками.

Как считает Небоженко, даже для политика, который уже потряс до основания американское общество и разрушил его международный статус — это заявление было слишком сильным.

"Пока от желания Трампа еще восемь лет править Америкой пострадает не вся Америка, а только один политик – это молодой вице-президент США Вэнс. Он тайно надеялся, что бурный 80-летний Трамп может "отдохнуть" еще до конца этого срока его "королевского" правления и Вэнс справедливо займет его место, избавив Америку от глупостей и ошибок Трампа во внешней и внутренней политики", — говорит Небоженко.

Но, по его словам, очень похоже на то, что Вэнс недооценил Трампа, и его судьба может быть еще более тяжелой, чем судьба предыдущего вице-президента Пенса. По его словам, Трамп умеет возвышать политиков, но и сильно давить на них.

"Окружение Трампа быстро поймет, кому старый, запутавшийся в тяжелых американских проблемах, президент посылает месседж и начнет играть на самоуверенности Вэнса и тайных страхах Трампа свою политическую игру", — добавил эксперт.

При этом известно, что Трамп собирается обойти 22 поправку у Конституции очень просто. Вэнс идет на выборы, как президент, а Трамп, как его вице-президент. Вэнс побеждает и во время инаугурации отказывается от президентских полномочий, и они автоматом переходят Трампу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ назвали Трампа и Путина родственными душами.



