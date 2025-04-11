Супер-известная коуч по «духовному развитию» попала за решетку из-за ужасных преступлений

Кэт Торрес — бразильская инфлюэнсерка в сфере благосостояния и коуч в "духовном развитии" — в прошлом году была приговорена к восьми годам лишения свободы за торговлю людьми и использование рабского труда. Она заманивала женщин к себе в Техас, обещая им лучшую жизнь, а действительно заставляла их заниматься проституцией.

Кэт Торрес

По словам знакомых женщины, Торрес была "мастером манипуляций". Она позиционировала себя как духовную пророчицу, сравнивала себя с Иисусом и заявляла, что имеет дар предвидения. Когда она даже утверждала, что находилась в отношениях с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

Кэт выросла в бедном районе Белена, на севере Бразилии, впрочем, строила образ "девушки из трущоб", которая достигла роскоши благодаря труду и духовному росту. Ее Instagram собрал миллионную аудиторию — она публиковала фотографии из праздников, из фешенебельных мест, пропагандировала "успешное мышление" и предлагала своим подписчикам консультации стоимостью $150, обещая помочь найти любовь, начать бизнес или исцелить душу.

На самом же деле, за глянцем соцсетей крылась жестокая реальность: женщин, которые ей доверяли, она заставляла работать в стриптиз-клубах, выполнять домашнюю работу и фактически служить ей без всякого вознаграждения.

Ее мошенническая деятельность привлекла внимание ФБР после того, как было обнаружено по меньшей мере три случая торговли людьми. После расследования Торреса арестовали, и суд в Бразилии вынес ей приговор — восемь лет лишения свободы.

В одном из эпизодов документального фильма BBC пострадавшая по имени Дезире поделилась своей историей. Женщина рассказала, что сначала чувствовала себя с Кэт "глубоко понятой" и "умиротворенной", но со временем все превратилось в настоящий кошмар.

"Она сказала, что мой парень — токсичен, и если я не разведусь, меня постигнет несчастье. Я поверила, что у нее действительно есть пророческий дар", отметила женщина.

По ее словам, Кэт убедила ее работать в местном стриптиз-клубе. Но она и другие женщины, которых постигла такая же участь, никогда не видели своих доходов, а Кэт настаивала, что она распоряжается их деньгами.

Женщина говорит, что Кэт потребовала от нее выйти из зоны комфорта и зарабатывать проституцией еще больше, в случае отказа, угрожая сдать ее полиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что полицейские 6 раз заказывали проституток, чтобы разоблачить бордель.



