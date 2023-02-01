Супероружие за 1 доллара. Компания из США предлагает Украине свои беспилотники

Американская компания General Atomics, специализирующаяся на производстве военной техники, предлагает Украине два дрона Reaper MQ-9 за один доллар каждый. Тем не менее, Украина должна обеспечить техническое обслуживание беспилотников и их доставку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание WJS.



Американский беспилотник Reaper MQ-9. Фото из открытых источников

Соглашение, предложенное американским производителем оружия General Atomics, будет включать два современных беспилотника Reaper MQ-9, а также затраты на подготовку и их доставку в Украину, что составит около 10 млн долларов. Еще одним условием компания называет техническую поддержку беспилотников, которая составит около 8 млн долларов в год.

Такое предложение правительства Украины сделал Линден Блю, что является исполнительным директором General Atomics.

"General Atomics обсуждала потребности украинских вооруженных сил с их правительством в течение многих месяцев и продолжает поддерживать их любым возможным способом", — сказал спикер General Atomics Марк Бринкли.

Как сообщает The Wall Street Journal перед отправкой военных дронов Белый Дом должен одобрить такое решение, однако администрация президента отказалась от комментариев, аналогичные действия были и со стороны украинского правительства. США передали Украине в прошлом году более 700 беспилотников, однако предлагаемые дроны Reaper от компании General Atomics является более сложной техникой, имеет большую дальность действия, скорость полета и дольше в воздухе.

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