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Сворачивание демократии в США: Пентагон отправит в отставку генералов за критику Трампа

Среди тех, кто может попасть под увольнение, фигурирует и глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

сегодня, 10:55
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Клименко Елена

Министр обороны США Пит Хегсет может уже к концу этой недели принять решение об отставке или отстранении от должностей нескольких генералов и чиновников, ранее высказывавшихся против политики президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

Сворачивание демократии в США: Пентагон отправит в отставку генералов за критику Трампа

Фото: из открытых источников

Увольнения также могут коснуться военных, которые вместе с бывшим министром обороны Ллойдом Остином занимались внедрением в Пентагоне программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Среди тех, кто может попасть под увольнение, фигурирует и глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

Информация о списке генералов и старших офицеров, которых могут уволить или отстранить от должностей, обсуждается в администрации Трампа уже определенное время, хотя конкретное количество таких лиц и сроки реализации этих решений пока не уточняются. Также неизвестно, есть ли генерал Браун среди тех, кого планируют уволить.

Как напоминает издание, еще в ноябре прошлого года, после того, как Трамп объявил о номинации Хегсета на должность министра обороны, он заявлял о необходимости уволить военных, поддерживающих DEI или критикующих его политические взгляды, в частности генерала Брауна. Однако после того, как Хегсет возглавил Пентагон, его риторика изменилась, и он снизил акценты на таких кадровых изменениях.

Также Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не исключает возможности предоставления ядерного оружия Украине, но отметил, что такое решение будет зависеть от президента Трампа.

Ранее, как писали "Комментарии", глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Европа должна инвестировать в свою оборону уже сейчас, потому что присутствие США на континенте не будет продолжаться "вечно".



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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/hegseth-fire-remove-generals-senior-officers-us-officials/story?id=118985348
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