Сын Дональда Трампа подкупил бездомных, «поддержавших покупку Гренландии США»

В начале недели Дональд Трамп-младший прибыл в столицу Гренландии Нуук и попытался показать себя окруженным преданными поклонниками. На кадрах видно, как он встречается в ресторане с группой людей в кепках MAGA.

Дональд Трамп-младший в Гренландии

Однако, по информации BILD, "фанатами" оказались отнюдь не реальные поклонники Дональда Трампа. Людей пригласили с улицы в обмен на бесплатную еду.

"Трамп-младший взял, кого смог найти: беспризорных и неимущих, торгующих разными мелочами возле супермаркета", — рассказал журналистам Расмус, один из участников встречи.

Приглашенным выдали кепки с символикой предвыборной кампании Трампа и пригласили в ресторан, причем вся акция обошлась сыну экс-президента США менее чем в 10 тысяч датских крон (около 1340 евро).

По словам сотрудника заведения, организаторы "кричали из окон на улицу, что там есть бесплатная еда, и это было унизительно". При этом, по словам очевидцев, чаевых официантам почти не оставили.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Telegram-каналах распространяют манипуляции по соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Сообщается, что в рамках соглашения, подписанного двумя странами 23 февраля 2024 года, Украина якобы обязана защищать Данию в случае, если США попытаются захватить Гренландию военным путем. На самом же деле соглашение между Украиной и Данией касается сотрудничества в сфере безопасности для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Иного в документе нет.

В рамках этого соглашения, Дания обязуется оказывать Украине поддержку в течение десяти лет. Предусмотрена долгосрочная военная поддержка, включая поставки техники, боеприпасов, обучение военных, а также усиление обороноспособности в критических сферах, таких как морская безопасность, противовоздушная оборона и киберзащита.

Украина, в свою очередь, обеспечит, чтобы военная помощь Дании применялась исключительно для самообороны нашего государства. Подобные манипуляции несут информационный ущерб, отмечают в ЦПД.