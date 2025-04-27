Сын Трампа и Вэнс посетили клуб для ультрабогатых с билетами в более полумиллиона долларов

Дональд Трамп-младший, мегадонор Омид Малик и несколько других инвесторов открывают клуб только по приглашениям, который стоит более полумиллиона. Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на информацию двух человек, получивших анонимность для обсуждения частной организации.

Слева направо: Вивек Рамасвами, сенатор Берни Морено (штат Огайо), Омид Малик, вице-президент Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп-младший. Малик и Трамп-младший открывают частный клуб в Вашингтоне. | Фото получено POLITICO

Исполнительная ветвь власти является детищем Малика и старшего сына президента США, а также их партнеров в консервативном фонде 1789 Capital. Он будет находиться в Джорджтауне.

Их цель, как говорят люди, знакомые с планами, состоит в том, чтобы создать самый высокий частный клуб, когда-либо находившийся в Вашингтоне, и обслуживать бизнес- и технологических магнатов, стремящихся поддерживать свои отношения с администрацией Трампа.

Требования к рекомендациям и непомерно высокие цены предназначены для того, чтобы толпа руководителей могла общаться с советниками Трампа и членами кабинета министров без заинтересованных глаз прессы и желающих быть инсайдерами. Ценник не будет проблемой для кабинета Трампа — учитывая, что он самый богатый в истории.

В клубе уже есть лист ожидания.

Пресс-секретари Трампа-младшего, Малика и других инвесторов отказались от комментариев.

Официальное объявление будет опубликовано в субботу вечером на вечеринке в Willard, которую организуют Малик, Дэвид Сакс и Трамп-младший.

Не случайно стартовый залп совпадает с обедом корреспондентов Белого дома. В прошлые годы чиновники из администрации притирались и ломали хлеб с журналистами. Но в этом году этого не будет.

Президент Дональд Трамп уже планировал пропустить мероприятие, и многие его помощники и союзники держатся в стороне от журналистского праздника.

Два лагеря останутся с себе подобными.

Ожидается, что партия исполнительной ветви власти станет местом сбора администрации Трампа и его союзников. По словам знакомых людей, это одно из немногих событий выходных, на которых присутствует пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Владельцами клуба являются Малик, донор Трампа и основатель 1789 года Capital; его деловой партнер Крис Баскирк; Трамп-младший; и Зак и Алекс Виткофф, сыновья представителя Трампа Стива Виткоффа.

Среди основателей – Сакс, братья Винклвосс и Чамат Палихапития.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как сын Трампа на яхте в ярких шортиках отправился на подводную охоту.