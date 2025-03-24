Сын Трампа на яхте в ярких шортиках отправился на подводную охоту (ФОТО)

Дональд Трамп-младший, старший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа, известен своей страстью к активному отдыху и охоте. В своем Instagram сын американского президента опубликовал фото и видео с подводной рыбалки, куда он отправился с женой и четырьмя детьми на яхте.

Дональд Трамп-младший с детьми. Фото: Instagram/donaldjtrumpjr

На фото он в акваланге позирует с пойманными крупными рыбами, в океане с детьми и рыбой-львом, на которую охотился на копье. Относительно старшей дочери Трампа-младшего Каи, он сообщил, что она не смогла к ним присоединиться из-за турнира по гольфу, которым девушка активно занимается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, ведь без американских денег он не сможет выиграть войну. Свою критику сын Трампа по отношению к Зеленскому снова усилил после того, как президент США назвал украинского лидера "диктатором".

Дональд Трамп-младший на платформе X перепостил обработанное видео, где якобы президент Владимир Зеленский танцует в баре на чей-то юбилей. Также к видео был добавлен текст, таким был Зеленский "до того, как стал заводом ЦРУ для смены режима в Украине".

"Зеленский действительно должен просто уйти, выиграть войну без наших бесконечных долларов не получится", — написал сын президента США. Однако оказалось, что на видео танцует другой человек, чье лицо переделали, чтобы добавить лицо Зеленского. Кроме того, на видео пляшет житель российского города Липецк.