Сын Трампа насмехается над женой Байдена из-за онкологии

Сын президента США Дональд Трамп-младший грубо отреагировал на поставленный диагноз агрессивной формы рака простаты экс-президенту Джо Байдену и упрекнул его жену. Трамп-младший не понимает, почему Джилл Байден не обнаружила онкологию у мужа.

Дональд Трамп-младший. Фото из открытых источников

18 мая стало известно о диагнозе рака простаты с метастазами в кости у бывшего президента США Джо Байдена. На эту информацию отреагировал сын президента США Дональд Трамп-младший.

"Я хочу знать, как доктор Джилл Байден пропустила пятую стадию метастатического рака, или еще одно скрывательство???", — написал Дональд Трамп-младший на платформе X.

Несмотря на грубые заявления сына президента США, они оказались ошибочными. Офис Байдена подтвердил онкологию, дав ей оценку 9 баллов по шкале Глисона, что по информации NBC10 Philadelphia "указывает на 4 стадию рака". Также известно, что, несмотря на метастазы рака в кости, он чувствителен к гормонам, и семья Байдена решает какой метод лечения онкологии выбрать.

Кроме того, Трамп-младший обратился к жене Байдену, как доктору, вероятно, имея в виду ее докторскую степень. Однако Джилл Байден имеет докторскую степень по образованию Делаверского университета, а не медицине.

Несмотря на скандальные заявления сына, Дональд Трамп вместе с женой Меланией выразили пожелание быстрого и успешного выздоровления Джо Байдену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 82-летний Джо Байден сделал первое заявление из-за диагностированного у него рака.

Также "Комментарии" писали о том, как определяется стадия рака. Медики классифицируют онкологические заболевания по пяти стадиям.



