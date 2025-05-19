logo

BTC/USD

103776.46

ETH/USD

2444.25

LTC/USD

96.43

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Сын Трампа насмехается над женой Байдена из-за онкологии
commentss НОВОСТИ Все новости

Сын Трампа насмехается над женой Байдена из-за онкологии

Дональд Трамп-младший издевается над Джилл Байден из-за рака простаты у Джо Байдена.

сегодня, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Сын президента США Дональд Трамп-младший грубо отреагировал на поставленный диагноз агрессивной формы рака простаты экс-президенту Джо Байдену и упрекнул его жену. Трамп-младший не понимает, почему Джилл Байден не обнаружила онкологию у мужа.

Сын Трампа насмехается над женой Байдена из-за онкологии

Дональд Трамп-младший. Фото из открытых источников

18 мая стало известно о диагнозе рака простаты с метастазами в кости у бывшего президента США Джо Байдена. На эту информацию отреагировал сын президента США Дональд Трамп-младший.

"Я хочу знать, как доктор Джилл Байден пропустила пятую стадию метастатического рака, или еще одно скрывательство???", — написал Дональд Трамп-младший на платформе X.

Несмотря на грубые заявления сына президента США, они оказались ошибочными. Офис Байдена подтвердил онкологию, дав ей оценку 9 баллов по шкале Глисона, что по информации NBC10 Philadelphia "указывает на 4 стадию рака". Также известно, что, несмотря на метастазы рака в кости, он чувствителен к гормонам, и семья Байдена решает какой метод лечения онкологии выбрать.

Кроме того, Трамп-младший обратился к жене Байдену, как доктору, вероятно, имея в виду ее докторскую степень. Однако Джилл Байден имеет докторскую степень по образованию Делаверского университета, а не медицине.

Несмотря на скандальные заявления сына, Дональд Трамп вместе с женой Меланией выразили пожелание быстрого и успешного выздоровления Джо Байдену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 82-летний Джо Байден сделал первое заявление из-за диагностированного у него рака.

Также "Комментарии" писали о том, как определяется стадия рака. Медики классифицируют онкологические заболевания по пяти стадиям.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/DonaldJTrumpJr/status/1924250965965709808
Теги:

Новости

Все новости