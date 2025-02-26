Сын Трампа Дональд Трамп-младший заявил, что США должны были отправлять оружие России, а не Украине.

Фото портал "Комментарии"

Дональд Трамп-младший в своем подкасте Triggered сравнил ядерную Россию с богатыми ресурсами и крупнейшей территорией из Украины с ее "Чернобылем и радиационными собаками" и заключил, что следует быть на стороне Москвы, пишет издание "Новости.Live".

“Я, честно говоря, не могу представить, что кто-то в здравом уме выберет Украину как союзника, когда другим вариантом является Россия. США должны были отправлять оружие России”, — отметил сын Трампа.

Позже стало известно, что этот выпуск подкаста Трампа-младшего оказался фейком. Видео, вероятно, сгенерировано с помощью ИИ. Информация оказалась фейком.

Также в сети Интернет распространяется информация, что пресс-секретарь Трампа-младшего опровергает запись, которая распространяется по сети и называет ее "фальшивым аудио, сгенерированным ИИ".

Напомним, что вопрос гарантий безопасности после завершения войны в Украине, как писал портал "Комментарии", обсуждается на международном уровне. Однако президент Украины Дональд Трамп категорически отказывается помогать Украине в этом.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп в очередной раз подчеркнул, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования войны ляжет на европейские страны.

При этом Макрон заявил, что Франция и Великобритания подготовили план гарантий безопасности для Украины. Он может включать в себя отправку войск в Украину. Макрон отметил, что Франция и Британия подготовили план гарантий безопасности для Украины. По словам президента Франции, этот план может предусматривать отправку европейских солдат в Украину. Но они "не обязательно будут размещаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".

Макрон отмечает, что европейцы "готовы пойти вплоть до того, чтобы отправить войска в Украину, чтобы убедиться, что соблюдает мир".



