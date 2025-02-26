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Кречмаровская Наталия
Сын Трампа Дональд Трамп-младший заявил, что США должны были отправлять оружие России, а не Украине.
Фото портал "Комментарии"
Дональд Трамп-младший в своем подкасте Triggered сравнил ядерную Россию с богатыми ресурсами и крупнейшей территорией из Украины с ее "Чернобылем и радиационными собаками" и заключил, что следует быть на стороне Москвы, пишет издание "Новости.Live".
Позже стало известно, что этот выпуск подкаста Трампа-младшего оказался фейком. Видео, вероятно, сгенерировано с помощью ИИ. Информация оказалась фейком.
Также в сети Интернет распространяется информация, что пресс-секретарь Трампа-младшего опровергает запись, которая распространяется по сети и называет ее "фальшивым аудио, сгенерированным ИИ".
Напомним, что вопрос гарантий безопасности после завершения войны в Украине, как писал портал "Комментарии", обсуждается на международном уровне. Однако президент Украины Дональд Трамп категорически отказывается помогать Украине в этом.
Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп в очередной раз подчеркнул, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования войны ляжет на европейские страны.
При этом Макрон заявил, что Франция и Великобритания подготовили план гарантий безопасности для Украины. Он может включать в себя отправку войск в Украину. Макрон отметил, что Франция и Британия подготовили план гарантий безопасности для Украины. По словам президента Франции, этот план может предусматривать отправку европейских солдат в Украину. Но они "не обязательно будут размещаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".
Макрон отмечает, что европейцы "готовы пойти вплоть до того, чтобы отправить войска в Украину, чтобы убедиться, что соблюдает мир".
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