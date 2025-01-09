Сын Трампа объяснил пожары в Лос-Анджелесе: виновата снова Украина

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший сделал публикацию в соцсети Х о массовом пожаре в Лос-Анджелесе. Однако и здесь он не смог не "уколоть" Украину.

Дональд Трамп-младший и Илон Маск

"О, конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине", – написал Дональд Трамп-младший, который уже не в первый раз публично заявляет, что по его мнению Украина получает слишком много помощи от США.

Миллиардер Илон Маск сделал репост этого сообщения.

Отметим, что сейчас в Лос-Анджелесе бурлит страшный пожар.

В Калифорнии пожарные уже вторые сутки пытаются обуздать лесной пожар, доставшийся Лос-Анджелесу и его окрестностям. По меньшей мере пять человек погибли, тысячи домов разрушены, передает BBC.

Отмечается, что пожар, который ныне бурлит в четырех районах — Пелисейдс, Итон, Герст и Вудли — уже назвали самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса.

Эвакуировано по меньшей мере 70 тысяч граждан. 1,5 миллиона калифорнийцев остались без электроснабжения. Пожарным не хватает воды для мер по тушению, а степень локализации стихии составляет 0%. Пентагон уже направил на помощь бригадам военную авиацию.

Огонь уже разрушил немало элитных поместий в престижных районах Лос-Анджелеса, а в зону эвакуации попал дом вице-президента США Камалы Гаррис. Как пишут местные, практически ничего не осталось от легендарного прибрежного района Малибу.

Напомним, пламя вспыхнуло во вторник в 10:30 по местному времени в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс.

Позже сообщалось, что пожар стремительно распространяется. Из-за сильного ветра использование вертолетов невозможно. Ситуация осложняется из-за шторма, двигающегося из пустыни через горы к побережью, принося ураганные ветры.