Сын Трампа опубликовал фото с отцом на фоне украинского флага

Вчера в Международный день отца Дональд Трамп-младший поздравил с праздником президента США. Старший сын Трампа опубликовал старые фото отца с детьми на руках, а также современные фото с внуками.

Дональд Трамп с сыном и внуками

"Поздравляю с Днем Отца эту легенду среди отцов. Мы тебя любим", – написал Дональд Трамп-младший в своем Instagram .

Но и здесь не обошлось без курьезов. Первая фотография Трампа с ребенком в подборке сделана на фоне "флага Украины". На самом же деле это было пляжное кресло в флагах украинского флага, однако зная, как Трамп-младший критикует все, что связано с Украиной и президентом Зеленским, ситуация кажется смешной.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший заявил, что "имеет призвание", поэтому в будущем может стать новым президентом Соединенных Штатов.

Дональд Трамп-младший во время выступления на Катарском экономическом форуме в Дохе получил вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента США после того, как его отец покинет Белый дом. "Так что ответ таков: я не знаю, возможно, однажды. Знаете, это призвание есть. Я всегда буду очень активным в том, чтобы громко выступать за эти вещи", – сказал Трамп-младший имея в виду движение MAGA ("Сделаем Америку великой снова").