Сын Трампа опубликовал странное видео с Зеленским

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, ведь без американских денег он не сможет выиграть войну. Свою критику сын Трампа по поводу Зеленского вновь усилил после того, как президент США назвал украинского лидера "диктатором".

Сын Трампа попытался высмеять Зеленского

Дональд Трамп младший на платформе X перепостил обработанное видео, где якобы президент Владимир Зеленский танцует в баре на чей-то юбилей. Также к видео был добавлен текст, таким был Зеленский "до того, как стал заводом ЦРУ для смены режима в Украине".

"Зеленский действительно должен просто уйти, выиграть войну без наших бесконечных долларов не получится", – написал сын президента США.

Однако оказалось, что на видео танцует другой человек, чье лицо переделали, чтобы добавить лицо Зеленского. Кроме того, на видео пляшет житель российского города Липецк.

Это не в первый раз, когда Дональд Трамп младший публикует странные видео с попытками оскорбить президента Украины. В декабре прошлого года он распространил видео, где Трамп ногой ударил по лицу Зеленского и таким образом выбил президента Украины с обложки журнала Time, посвященного званию "Человек года".

Сам же сын Трампа неоднократно попадал в скандалы и вскоре может предстать перед судом в Италии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в соцсети Маска повторили известный кадр из фильма "Сам дома", но с президентом Зеленским. Репост этого сообщения сделал сын президента США и миллиардер Илон Маск.

Также "Комментарии" писали о том, что известно о семье Трампа, состоящей из пятерых детей от трех жен и десяти внуков.