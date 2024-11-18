Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп младший назвал идиотами людей, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Трамп младший озвучил в соцсети X.

Дональд Трамп младший. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп младший распространил информацию о разрешении на дальнобойные удары и отметил, что это решение может спровоцировать Третью мировую войну.

"Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизни. Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизнь! Идиоты!", – отметил Дональд Трамп младший.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден снял некоторые ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины. Как сообщает The New York Times, Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по Курской области, на территории России.

За два месяца до окончания своего президентства Джо Байден впервые разрешил украинским военным избивать по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Как сообщили официальные лица США в NYT, вероятнее всего ATACMS будет использован для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области.

Американские чиновники указывают, что изменение политики США стало ответом России, который привлек к войне против Украины войска КНДР.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор постоянно получает возможность подготовиться к действиям ВСУ, поскольку западные союзники и сами украинцы заранее анонсируют эти действия. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.



