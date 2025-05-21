Сын Трампа заявил, что может стать президентом США

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший заявил, что "имеет призвание", поэтому в будущем может стать новым президентом Соединенных Штатов.

Дональд Трамп-младший. Фото из открытых источников

Дональд Трамп-младший во время выступления на Катарском экономическом форуме в Дохе получил вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента США, после того как его отец покинет Белый дом.

"Так что ответ таков: я не знаю, возможно, однажды. Знаете, это призвание есть. Я всегда буду очень активным в том, чтобы громко выступать за эти вещи", – сказал Трамп-младший имея в виду движение MAGA ("Сделаем Америку великой снова").

По его словам Трамп оказал большое влияние на республиканцев и превратил часть из них в последователей движения "Сделаем Америку великой снова".

"Я думаю, что мой отец действительно изменил Республиканскую партию, я думаю, что сейчас это партия "Америка превыше всего", партия MAGA, как бы вы на это ни смотрели. Впервые в истории Республиканская партия действительно имеет борцов за позицию "Америка превыше всего"", — добавил 47-летний сын Трампа.

Как указывает Reuters, Трамп-младший был одним из самых влиятельных членов семьи президента США во время формирования его команды в Белом доме. В частности, он помог Джей Ди Вэнсу получить лояльность от Трампа и быть избранным в качестве кандидата в вице-президенты. Однако Трамп-младший заблокировал кандидатуру бывшего государственного секретаря Майка Помпео.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Трампа насмехался над женой Байдена из-за онкологии экс-президента.

Также "Комментарии" писали, что известно о семье Трампа, состоящей из пятерых детей от трех жен и десяти внуков.