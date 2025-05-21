Сын Трампа заявил, что может стать президентом США

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Slava Kot
Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший заявил, что "имеет призвание", поэтому в будущем может стать новым президентом Соединенных Штатов.
Дональд Трамп-младший. Фото из открытых источников
Дональд Трамп-младший во время выступления на Катарском экономическом форуме в Дохе получил вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента США, после того как его отец покинет Белый дом.
По его словам Трамп оказал большое влияние на республиканцев и превратил часть из них в последователей движения "Сделаем Америку великой снова".
Как указывает Reuters, Трамп-младший был одним из самых влиятельных членов семьи президента США во время формирования его команды в Белом доме. В частности, он помог Джей Ди Вэнсу получить лояльность от Трампа и быть избранным в качестве кандидата в вице-президенты. Однако Трамп-младший заблокировал кандидатуру бывшего государственного секретаря Майка Помпео.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Трампа насмехался над женой Байдена из-за онкологии экс-президента.
Также "Комментарии" писали, что известно о семье Трампа, состоящей из пятерых детей от трех жен и десяти внуков.
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