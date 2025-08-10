Сына Трампа раскритиковали из-за "отвратительного" поста, на котором президент США бросает фаллоимитатор

Рубрики
Старший сын президента США Дональда Трампа оказался в центре скандала после того, как опубликовал в Instagram мэм, который многие расценили как унизительную и мизогинистическую шутку по поводу спортсменок женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).
Дональд Трамп-младший. Фото из открытых источников
Дональд Трамп-младший опубликовал в Instagram изображение обработанное в фоторедакторах, которое показывает его отца президента США Дональда Трампа на крыше Белого дома. В фотомонтаже президент якобы бросает ярко-зеленую секс-игрушку в группу баскетболисток, находящихся на площадке внизу.
Публикация появилась на фоне серии инцидентов в женском баскетболе, где в последние недели во время матчей у игроков WNBA неоднократно бросали фаллоимитаторы. Лига и спортсменки открыто осудили такие действия, назвав их формой сексуального притязания и унижения.
Пользователи соцсетей, активисты и журналисты сразу отреагировали на публикацию сына Трампа.
Другие напомнили, что республиканская партия, в которую входит семья Трампов, активно использует риторику "защиты женского спорта" в своей политической кампании, выступая против участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях.
Еще один комментатор саркастически добавила, что "конечно, именно трансгендерные женщины — главная угроза женскому спорту".
Главная тренер команды "Миннесота Линкс" Шерил Рив подчеркнула, что это не случайная шутка, а часть более глубокой системной проблемы.
Она подчеркнула, что женские спортивные команды часто сталкиваются с двойными стандартами и нехваткой уважения, и подобные инциденты лишь усугубляют проблему.
