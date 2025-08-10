Сына Трампа раскритиковали из-за "отвратительного" поста, на котором президент США бросает фаллоимитатор

Старший сын президента США Дональда Трампа оказался в центре скандала после того, как опубликовал в Instagram мэм, который многие расценили как унизительную и мизогинистическую шутку по поводу спортсменок женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

Дональд Трамп-младший опубликовал в Instagram изображение обработанное в фоторедакторах, которое показывает его отца президента США Дональда Трампа на крыше Белого дома. В фотомонтаже президент якобы бросает ярко-зеленую секс-игрушку в группу баскетболисток, находящихся на площадке внизу.

Публикация появилась на фоне серии инцидентов в женском баскетболе, где в последние недели во время матчей у игроков WNBA неоднократно бросали фаллоимитаторы. Лига и спортсменки открыто осудили такие действия, назвав их формой сексуального притязания и унижения.

Пользователи соцсетей, активисты и журналисты сразу отреагировали на публикацию сына Трампа.

"Это отвратительная попытка высмеять сексуальные притязания. Такие действия только подпитывают сексизм в спорте", — написал один из комментаторов в Reddit.

Другие напомнили, что республиканская партия, в которую входит семья Трампов, активно использует риторику "защиты женского спорта" в своей политической кампании, выступая против участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях.

"Эта партия утверждает, что спасает женский спорт, но смеется над унижением женщин-спортсменок", — отметил другой пользователь.

Еще один комментатор саркастически добавила, что "конечно, именно трансгендерные женщины — главная угроза женскому спорту".

Главная тренер команды "Миннесота Линкс" Шерил Рив подчеркнула, что это не случайная шутка, а часть более глубокой системной проблемы.

"Это продолжается веками, сексуализация женщин. Это последняя версия этого. И это не смешно, и это не должно быть объектом шуток в радиошоу, в печатных изданиях или каких-либо комментариях. Это ее последняя форма, и мы должны писать об этом именно так. Эти люди, которые это делают, должны быть привлечены к ответственности. Мы не являемся объектом шуток. Они – это проблема", — сказала Рив.

Она подчеркнула, что женские спортивные команды часто сталкиваются с двойными стандартами и нехваткой уважения, и подобные инциденты лишь усугубляют проблему.

