Российский олигарх Константин Малофеев убежден, что российский диктатор Владимир Путин не примет мирное предложение Дональда Трампа. В ответ на это заявление будущий специальный представитель по войне России против Украины Кит Келлог предостерег россиянина от недооценки Трампа.

Кит Келлог

В частности, как сообщает Fox News, Келлог обратился к Малофееву, посоветовав ему лучше понять, кто такой Дональд Трамп.

"Заберись назад в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь, и ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки", — подчеркнул Келлог.

Известно, что Малофеев известен своей поддержкой пророссийских сепаратистов в Донбассе. В частности, он финансировал таких деятелей как Игорь Стрелков и бывший "премьер-министр" так называемой "ДНР" Александр Бородай.

Кит Келлог также прокомментировал позицию Дональда Трампа по поводу войны в Украине. По мнению Келлога, Трамп стремится выполнить свое обещание по прекращению войны, считая это одним из ключевых приоритетов.

Малофееву напомнили, что недооценка Трампа может стать серьезной ошибкой, особенно ввиду его намерения разрешить конфликт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Малофеев говорил о том, что Россия не согласится ни на одно предложение о прекращении огня в Украине, даже если его выдвинет новый президент США Дональд Трамп. Важно, чтобы будущая администрация США понимала, что перемирие — это не подарок, которого ждет Россия, что они начнут с нами разговаривать, и мы во всем уступим, говорил россиянин. По его словам, перемирие сейчас выгодно и Украине, и США, но нам оно не приносит никакой пользы – потому что мы побеждаем.



