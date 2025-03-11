Такие решения не принял бы ни один президент: какова стратегия США в отношении Украины

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что экс-президент США Джо Байден был единственным американским лидером, имевшим личную симпатию к Украине. По его словам, если бы он не был президентом США, то нам была бы "глина".

Бывший президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в интервью активисту Сергею Стерненко пояснил, что США не видит в Украине большой интерес, однако благодаря Байдену Киев получил поддержку Вашингтона. По его словам, к Байдену есть много вопросов, однако у него также были симпатии к Украине.

"Любой бы на месте президента США не помогал нам так, потому что американская доктрина: у Америки нет жизненно важного интереса в Украине, никогда не было. Единственный человек, для которого мы имели значение – это был Джо Байден, потому что у него была личная симпатия. Он чувствовал ответственность за то, что Обама не сделал ничего для Украины в 2014 году, он отвечал за Украину будучи вице-президентом и был против политики Обамы в отношении Украины", – утверждает Кулеба.

Кулеба также раскрыл, какую стратегию по войне в Украине приняли Соединенные Штаты в 2022 году. Дипломат считает, что США пытались балансировать между развалом России и поражением Украины.

"Их стратегия была проста: победа Украины — это развал россии, поражение Украины — это превращение россии в еще более агрессивного игрока, который пойдет дальше. С одной стороны условный Кадыров с ядерным оружием, с другой — придется воевать с русней в Европе на территории НАТО. И там и там 100% вариант войны с россиянами, вопрос только каким оружием. Поэтому они выбрали поддерживать Украину, держать это контролируемо, чтобы потом "как-то оно разрулится"", — объяснил Кулеба.

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