Такого еще не было: на что пошли США, чтобы организовать встречу Трампа и Путина

Чтобы идеально подготовить встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске Секретная служба США была вынуждена провести беспрецедентную операцию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, когда неделю назад Трамп объявил о предстоящем саммите, единственный агент в должности Секретной службы на "последнем рубеже" начал готовиться к прибытию сотен коллег в ближайшие дни.

Задача усложняется тем, что придется обеспечить одновременную защиту американского и российского лидеров, каждый из которых прибудет со своей "хорошо вооруженной" охраной.

"Географическое расположение Аляски создает проблемы", — отмечают источники.

Несмотря на то, что Секретная служба внутри США может перевозить оружие, связное и медицинское оборудование без ограничений, в Анкоридже ограничен фонд гостиниц и небольшой рынок проката авто. Потому автомобили, снаряжение и другие ресурсы доставляют самолетами из других регионов.

Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон – крупнейшей на Аляске.

"Эта база расположена менее чем за тысячу миль от России, имеет контролируемое воздушное пространство, укрепленные ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям. И как действующая база закрыта для общественности", — пишет Bloomberg.

Один из собеседников издания отметил, что ни одна из сторон не будет пользоваться транспортом другой и не будет открывать двери оппонента.

"Если десять американских агентов будут стоять перед залом переговоров, то с другой стороны будут стоять десять российских — тело в тело, оружие к оружию", — рассказал он.

Эта симметрия касается всего от кортежей и переводчиков до количества и размера комнат ожидания. Секретная служба ждет официального утверждения плана безопасности от России.

В Анкоридж уже прибыли сотни агентов. Отели заполнены, автопрокаты расчищены под кортежи. Агенты в костюмах и с наушниками дежурят на перекрестках, другие — в штатском среди посетителей кафе и парковок.

