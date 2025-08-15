logo

Главная Новости Мир США Такого еще не было: на что пошли США, чтобы организовать встречу Трампа и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого еще не было: на что пошли США, чтобы организовать встречу Трампа и Путина

Bloomberg узнал, как Секретная служба США готовит встречу Трампа и Путина

15 августа 2025, 07:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Чтобы идеально подготовить встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске Секретная служба США была вынуждена провести беспрецедентную операцию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Такого еще не было: на что пошли США, чтобы организовать встречу Трампа и Путина

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, когда неделю назад Трамп объявил о предстоящем саммите, единственный агент в должности Секретной службы на "последнем рубеже" начал готовиться к прибытию сотен коллег в ближайшие дни.

Задача усложняется тем, что придется обеспечить одновременную защиту американского и российского лидеров, каждый из которых прибудет со своей "хорошо вооруженной" охраной.

"Географическое расположение Аляски создает проблемы", — отмечают источники.

Несмотря на то, что Секретная служба внутри США может перевозить оружие, связное и медицинское оборудование без ограничений, в Анкоридже ограничен фонд гостиниц и небольшой рынок проката авто. Потому автомобили, снаряжение и другие ресурсы доставляют самолетами из других регионов.

Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон – крупнейшей на Аляске. 

"Эта база расположена менее чем за тысячу миль от России, имеет контролируемое воздушное пространство, укрепленные ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям. И как действующая база закрыта для общественности", — пишет Bloomberg.

Один из собеседников издания отметил, что ни одна из сторон не будет пользоваться транспортом другой и не будет открывать двери оппонента. 

"Если десять американских агентов будут стоять перед залом переговоров, то с другой стороны будут стоять десять российских — тело в тело, оружие к оружию", — рассказал он.

Эта симметрия касается всего от кортежей и переводчиков до количества и размера комнат ожидания. Секретная служба ждет официального утверждения плана безопасности от России.

В Анкоридж уже прибыли сотни агентов. Отели заполнены, автопрокаты расчищены под кортежи. Агенты в костюмах и с наушниками дежурят на перекрестках, другие — в штатском среди посетителей кафе и парковок.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер Дональд Трамп заявил, что постарается вернуть часть "ценной территории", оккупированной Россией во время войны, обратно Украине. Однако не обошлось без намеков на тот же "обмен территориями", при этом вопросов стало еще больше, чем ответов. Какие можно сделать выводы из новых заявлений Трампа? Есть ли варианты, что на встрече могут быть приняты действительно важные решения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-14/secret-service-rushes-to-make-alaska-city-safe-for-trump-putin?srnd=homepage-americas
