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Такого еще не было никогда: рейтинг Трампа сенсационно рухнул

Например, согласно опросу, 51% граждан США не одобряют действия Трампа

сегодня, 18:31
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Ткачик Олеся

Уровень одобрения президента Дональда Трампа достиг самой низкой отметки за его второй срок. Причиной этого стала волна критики, связанной с тарифами, которые повлияли на экономику и вызвали беспокойство среди американцев из-за потенциального роста стоимости жизни.

Такого еще не было никогда: рейтинг Трампа сенсационно рухнул

Дональд Трамп

По результатам свежего опроса Economist/YouGov, 51% граждан США не одобряют действия Трампа, в то время как 43% выражают поддержку. Таким образом, его чистый рейтинг составляет -8 пунктов – на 5 пунктов ниже, чем неделю назад. С начала президентства в январе он потерял уже 14 пунктов популярности.

Несмотря на то, что рейтинг действующего президента снизился, он пока соответствует уровню поддержки, который Трамп имел на аналогичном этапе первого срока. Худший результат тогда был зафиксирован в конце первого года — минус 21 пункт.

Для сравнения рейтинг бывшего президента Джо Байдена на этом же этапе его президентства составлял 9 пунктов. Худшим для него был четвертый год — тогда поддержка упала до -23 пунктов.

Опрос также показывает рост негативного восприятия Трампа среди американцев: за последние две недели количество тех, кто имеет о нем неблагоприятное мнение, выросло с 49% до 54%. Даже среди его избирателей поддержка уменьшилась с 91% до 85%.

Основная волна критики ориентирована на экономическую политику Трампа. Согласно опросу, 51% американцев не одобряют, как президент справляется с экономикой, а 55% недовольны его подходом к ценам и инфляции. Во время предвыборной кампании Трамп обещал снижение цен, в том числе яйца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне безумной критики Трамп передумал вводить пошлины на некоторые товары.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14602243/trump-approval-rating-hits-low-tariffs-backlash.html
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