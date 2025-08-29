logo

Такого обвала еще не было: что произошло с рейтингом Трампа в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого обвала еще не было: что произошло с рейтингом Трампа в США

Рейтинг Трампа упал до минимума

29 августа 2025, 11:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Поддержка президента США Дональда Трампа среди избирателей продолжает падать. В августе рейтинг снизился до 37%, а недовольство его работой стало рекордным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill".

Такого обвала еще не было: что произошло с рейтингом Трампа в США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что недавний опрос Университета Куиннипак показал, что рейтинг одобрения Трампа достиг нового минимума второго срока.

Одобрили работу президента США 37% зарегистрированных избирателей, в то время как 55% выразили недовольство. Еще 7% респондентов затруднились с ответом.

Таким образом, отрицательный рейтинг Трампа составил минус 18 пунктов – это худший показатель с января 2021 года. По сравнению с июльским опросом его поддержка снизилась на 4 пункта.

Согласно результатам, за период с января рейтинг одобрения президента упал с 46% до 37%. Одновременно уровень неодобрения вырос с 43% до 55%.

Это рекордно низкий показатель для Трампа за весь второй срок и одновременно рекорд по уровню неодобрения. Ранее минимальное значение было зафиксировано в начале июня — 38% одобрения и 54% неодобрения.

Во второй половине июня рейтинг президента поднимался до 41%, а в июле удерживался на уровне 40%. Однако уровень неодобрения оставался стабильным — около 54%.

Августовский опрос показал снижение поддержки и закрепление негативных оценок. Таким образом, колебания последних месяцев сменились новым минимумом.

Если говорить в разрезе партий, то среди сторонников Республиканской партии 84% одобряют работу действующего главы Белого дома, 9% высказывают неодобрение, а 7% не смогли ответить. Для сравнения, месяц назад его поддерживали 90% республиканцев.

Среди демократов ситуация почти однозначная: 98% выразили неодобрение против 95% в июле. Независимые избиратели разделились: 31% поддерживают Трампа, 58% не одобряют, еще 11% затруднились с ответом.

Читайте также на портале "Комментарии" — мирные усилия по Украине зашли в тупик: все из-за ошибки главного переговорщика Трампа.




Источник: https://thehill.com/homenews/administration/5476006-trump-approval-rating-drop/
