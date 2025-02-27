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Такого он еще не говорил: Трамп удивил заявлением о конце войны в Украине

Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине

27 февраля 2025, 23:33
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о мире в Украине удастся заключить быстро или его вообще могут не подписать.

Такого он еще не говорил: Трамп удивил заявлением о конце войны в Украине

Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время совместной пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером.

"У нас нет причин беспокоиться. Я думаю, что это будет успешный и продолжительный мир. Я надеюсь, что подписание соглашения о мире состоится быстро. Если это не произойдет быстро, это может не произойти никогда", – заявил президент США.

Дональд Трамп сказал, что не хочет, чтобы "солдатов убивали", и не хочет, чтобы США "платить за это миллиарды долларов".

Американский президент добавил, что "война бессмысленна и не должна начинаться вообще".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q-H6Xp4WcZo
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