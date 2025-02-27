Такого Трамп точно не ожидал: сколько американцев поддерживают Зеленского

Президент США Дональд Трамп на днях пытался унизить президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что рейтинг украинского лидера составляет около 4%. Однако опрос, проведенный в США The Economist/YouGov Poll с 16 по 18 февраля, может поразить Трампа, ведь Зеленскому в Америке доверяют столько людей, сколько и Трампу. Были опрошены 1603 американца, погрешность 3,3%, сообщил на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Таран.

Фото портал "Комментарии"

"Условный рейтинг поддержки в США Зеленского на время опроса составил 47% (это те, кто считают Зеленского желаемым или преимущественно желаемым деятелем, и 28% — нежелательным или преимущественно нежелательным)", — пояснил результаты опроса эксперт.

Таран также указал соответствующие показатели для других политических деятелей:

Нетаньяху: 30% — желанный, 37% — нежелательный

Путина: 12% – желанный, 75% – нежелательный

Маска: 43% – желанный, 49% – нежелательный

Гегсета (тот, что Пентагон): 29% — желателен, 33% — нежелателен

Кеннеди: 45% – желанный, 42% – нежелательный

И самого Трампа 47% – желанный, 49% – нежелательный.

“Также по мнению 47% опрошенных США движется в неправильном направлении (среди этих 47% — 17% — голосовавшие за Трампа), и 39% — в правильном. Это значит, что Трампу сейчас очень нужны политические победы!", – подчеркнул Таран.

В целом на вопрос, кому американцы больше симпатизируют в российско-украинской войне, абсолютное большинство американцев (62%) ответило – Украине, и только 4% — России. По результатам опроса, о симпатиях в пользу заявили как голосовавшие за Гарис(86%) так и голосовавшие за Трампа (49%). Симпатии России обнаружили лишь 1% сторонников демократов и лишь 6% республиканцев. Остальные – просто не определились.

“Это, в частности, объясняет почему Трампу категорически нельзя хоть как-то не сочувствовать Украине. Потому что американцы полностью на стороне Украины, чтобы там не менялось во внешней политике Трампа”, — пояснил Таран.

Напомним, что Лукашенко, как писал портал "Комментарии", объяснил, чем Трамп будет раздражать Путина.



