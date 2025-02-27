Такого Трамп точно не ожидал: сколько американцев поддерживают Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп на днях пытался унизить президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что рейтинг украинского лидера составляет около 4%. Однако опрос, проведенный в США The Economist/YouGov Poll с 16 по 18 февраля, может поразить Трампа, ведь Зеленскому в Америке доверяют столько людей, сколько и Трампу. Были опрошены 1603 американца, погрешность 3,3%, сообщил на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Таран.
Фото портал "Комментарии"
Таран также указал соответствующие показатели для других политических деятелей:
Нетаньяху: 30% — желанный, 37% — нежелательный
Путина: 12% – желанный, 75% – нежелательный
Маска: 43% – желанный, 49% – нежелательный
Гегсета (тот, что Пентагон): 29% — желателен, 33% — нежелателен
Кеннеди: 45% – желанный, 42% – нежелательный
И самого Трампа 47% – желанный, 49% – нежелательный.
В целом на вопрос, кому американцы больше симпатизируют в российско-украинской войне, абсолютное большинство американцев (62%) ответило – Украине, и только 4% — России. По результатам опроса, о симпатиях в пользу заявили как голосовавшие за Гарис(86%) так и голосовавшие за Трампа (49%). Симпатии России обнаружили лишь 1% сторонников демократов и лишь 6% республиканцев. Остальные – просто не определились.
“Это, в частности, объясняет почему Трампу категорически нельзя хоть как-то не сочувствовать Украине. Потому что американцы полностью на стороне Украины, чтобы там не менялось во внешней политике Трампа”, — пояснил Таран.
Напомним, что Лукашенко, как писал портал "Комментарии", объяснил, чем Трамп будет раздражать Путина.
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