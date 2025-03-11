Президент США Дональд Трамп недавно сделал громкое заявление о поддержке Владимира Зеленского. В частности, он утверждал, что рейтинг украинского лидера составляет всего 4%. Однако журналисты высказали предположение об источнике этой информации.

Дональд Трамп

По данным The Times, озвученная Трампом цифра могла происходить от народного депутата Александра Дубинского, которого судят за государственную измену.

На самом же деле на момент заявления Трампа уровень доверия к Владимиру Зеленскому составил 57%.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности также обратили внимание, что после заявлений Трампа просмотры видеороликов Дубинского из тюрьмы в TikTok, особенно популярный в США, выросли с 40 тысяч до 1,6 миллиона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп заявил о том, что рейтинг президента Владимира Зеленского составляет всего 4%. Более того, он назвал главу Украины диктатором, потому что он не хочет проводить выборы во время войны, хочет это запрещено Конституцией страны. Есть мнение, что Трамп настаивает на смене Зеленского, поскольку хочет на его место поставить более покладистого президента, подпишущего капитуляцию Украины.

Именно поэтому США начали коммуникацию с оппозиционными политиками и чиновниками. В их числе Валерий Залужный, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и даже Алексей Арестович.

Впрочем, есть мнение, что офис президента взял под контроль Залужного и Ермак полностью им управляет. В частности, Ермак уже сигнализирует, что вероятный победитель президентских выборов имеет ту же позицию, что и Зеленский. Поэтому а) скорые выборы Трампа не принесут договороспособного президента в Украине; б) Залужный и Банковая это далеко не оппоненты, а вполне возможно, что уже политические партнеры.



