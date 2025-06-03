Тайна не только Байдена: какие серьезные болезни скрывали президенты США

Информация о серьезной болезни предыдущего президента США Джо Байден стала взрывной. Президент США Дональд Трамп отметил, что не жалеет Байдена, хотя и пожелал ему выздоровления. Однако возник вопрос – почему и как скрывали болезнь.

Джо Байден. Фото из открытых источников

В общем, как пишет издание The Hill, Байден не первый из американских президентов, скрывавших серьезные проблемы со здоровьем. По данным СМИ, болезни скрывали:

Авраам Линкольн – впадал в мрачные состояния, которые сегодня могли бы диагностировать как депрессию.

Улисс Грант – боролся с алкоголизмом.

Гровер Кливленд – болел раком челюсти. Под предлогом рыбалки ему тайно сделали операцию во время круиза на яхте друга.

Дуайт Эйзенхауэр – имел проблемы с сердцем. Он перенес несколько сердечных приступов на должности и инсульт.

Франклин Д. Рузвельт был прикован к инвалидной коляске из-за полиомиелита. Вопреки серьезному ухудшению здоровья, Рузвельт баллотировался и был избран на беспрецедентный четвертый срок.

Джон Ф. Кеннеди — страдал от болезни Аддисона, а также получал сильные обезболивающие препараты из-за старой травмы спины.

Рональд Рейган страдал болезнью Альцгеймера.

Вудро Вильсон — перенес инсульт и был парализован. Его лечили более или менее тайно, и его видели только помощник, врачи и жена. Эдит Вильсон, по данным издания, более года исполняла обязанности фактического президента, издавая политические заявления и исполнительные решения от его имени и подделывая его подписи на законопроектах, принятых Конгрессом.

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