Тайная система ПВО США прошла испытания в Украине: детали

В США готовятся к возможному развертыванию новой мобильной системы противодействия беспилотникам, способной в разы усилить защиту подразделений от угроз с воздуха и изменить подход к борьбе с дронами на тактическом уровне. Об этом говорится в публикации The War Zone.

Комплекс Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH). Фото: из открытых источников

Речь идет о перспективном комплексе Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), который с высокой вероятностью является одной из модификаций зенитного ракетного комплекса Tempest, впервые представленного осенью прошлого года.

Американская оборонная компания V2X может получить контракт от Корпуса морской пехоты США на поставку этой мобильной системы, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Согласно опубликованной информации командования систем КМП США, комплекс будут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire, однако точная конфигурация и технические характеристики официально не раскрываются.

Известно, что основной задачей Denied Area Sprinter-Hellfire станет выявление, идентификация, сопровождение и последующая нейтрализация малых дронов.

При этом антидроновая система должна поставляться в высокомобильном исполнении, что позволит использовать ее в условиях динамических боевых действий и оперативно менять позиции.

В рамках текущих планов морская пехота США намерена закупить до 50 комплексов DASH. Первые две системы должны быть поставлены до 30 мая текущего года, а остальные 48 – не позднее декабря.

Начальная оперативная готовность запланирована на 2027 год финансовый год, который стартует 1 октября этого года. Сам контракт, как ожидается, будет заключен уже в ближайшее время.

Отмечается, что важным условием есть технологическая готовность изделия на уровне TRL-9. Это означает, что система должна быть полностью разработана и подтвердить свою эффективность в условиях, приближенных к реальным боевым.

В этом контексте следует напомнить, что компания V2X ранее представила зенитный ракетный комплекс Tempest. Эта разработка впервые была показана в октябре 2025 года, а позже появилась информация о его закрытых испытаниях в Украине, где комплекс засветился на одном из видеоматериалов воздушного командования "Центр".

