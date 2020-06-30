Телефонные разговоры Трампа с мировыми лидерами поражают своим хамством, - CNN

Глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп неоднократно хамил в телефонном разговоре с коллегами из европейских стран, но замечен за комплиментарным тоном в беседах с диктаторами. Об этом сообщает агентство CNN, проведя анализ телефонных переговоров в Овальном кабинете.

Так, больше всего разговоров у американского лидера было с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они говорили несколько дней в неделю. В разговоре с ним Трамп радовался разгрому бывших президентов Джорджа Буша и Барака Обамы. Например, Дональд Трамп хвастался королевскому наследнику Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и лидеру КНДР Ким Чен Ыну своим богатством, гениальностью, достижениями на посту президента и говорил об "идиотизме" своих предшественников.

Отмечается, что президент США регулярно унижал экс-главу правительства Великобритании Терезу Мэй, и канцлера Германии Ангелу Меркель. Первой он сказал, что ей не хватает мужества, а другую назвал "глупой". Также оскорблял и президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп категорически отказался от версии, что он знал, что Россия спонсирует афганских талибов для убийства американских солдат, продолжая налаживать отношения с главой РФ Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!