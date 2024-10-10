Телефонные звонки Трампа и Путина: в Белом доме сделали резкое заявление

На сегодняшний день Белый дом не имеет подтверждений телефонных разговоров между бывшим президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, однако эта информация вызывает серьезное беспокойство. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Голос Америки".

США. Фото: из открытых источников

"Мы не знакомы с этими звонками, я не могу подтвердить ни одного из этих звонков", – отметила спикер.

В то же время она добавила, что, если данная информация правдива, то власти США это очень сильно волнует. И на сегодняшний день у Белого дома есть серьезные опасения, особенно учитывая то, что есть информация о том, что бывший президент активно выступал против увеличения помощи Украине в ее защите от российской агрессии.

Стоит отметить, информация о разговорах Трампа и Путина обнародована в новой книге редактора The Washington Post Боба Вудворда "Война", где он ссылается на источники в американской разведке.

Вудворд, процитировал неназванного помощника, который свидетельствовал, что Дональд Трамп общался с Владимиром Путиным семь раз с 2021 года после того, как покинул пост президента США.

Читайте также на портале "Комментарии" — оценка американской разведки показала, что вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин развернет ядерное оружие, если российские войска будут окружены украинскими силами, выросла с 5% до 50%. Об этом в своей книге рассказал заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд, ссылаясь на данные разведки США.

Вудворд поделился подробностями за сентябрь 2022 года, когда разведывательные органы сообщали, что Владимир Путин рассматривал возможность использования тактического ядерного оружия во время войны с Украиной. Это именно тот период, когда российская армия в Украине была вынуждена отступать.



