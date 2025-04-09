Темнокожая беременная женщина в Техасе получила штраф: шокирующая причина

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В городе Гроувз (штат Техас) беременная темнокожая женщина была оштрафована за то, что якобы шла по "неправильной стороне дороги", когда искала свою собаку. Инцидент она назвала примером чрезмерного применения полномочий и расового предубеждения.
Полиция Техаса
Акия Таунс рассказала, что шла вдоль Мэдисон Бульвару — всего в двух домах от собственного дома — когда к ней подошли двое полицейских. Они вышли из машины с руками на кобурах и попросили предъявить удостоверение личности.
Ее муж Брэд Таунс, который является белым, начал снимать инцидент на телефон. В ролике он неоднократно говорит: "Нельзя быть чернокожим и просто идти по улице в Гроувге". На видео также слышно, как возмущенная Акия говорит мужчине: "Здесь наркоманы, грабители, а они хотят арестовать беременную темнокожую женщину только за то, что я искала свою собаку".
Согласно Кодексу транспорта штата Техас, в случае отсутствия тротуара пешеходы должны двигаться по левой стороне дороги, если она не заблокирована. Акия шла вправо, хотя была недалеко от дома.
Она уже обратилась к адвокату для обжалования штрафа. В соцсетях женщина заявила, что считает инцидент проявлением расового профайлинга: "Я чувствовала себя опасной не из-за соседей, а из-за полиции. Теперь я боюсь ходить по улице собственного района".
Адвокат супругов Лэнгстон Адамс поддержал позицию клиентов, подчеркнув: "Вопрос не в том, был ли нарушен закон, а в том, как его избирательно применили. Почему белого мужчину, также шедшего по "неправильной стороне", не оштрафовали?"
Полицейские действия повлекли за собой широкий резонанс в соцсетях, и муниципальные власти вынуждены были отреагировать. Маршал города Гроувз Крис Робин заверил, что расследование проводится в соответствии с принципами прозрачности и равного отношения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начал массовую депортацию из США.
Новости