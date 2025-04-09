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Темнокожая беременная женщина в Техасе получила штраф: шокирующая причина

В Техасе темнокожая женщина получила штраф за то, что искала собаку на неправильной стороне дороги

сегодня, 17:32
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Ткачик Олеся

В городе Гроувз (штат Техас) беременная темнокожая женщина была оштрафована за то, что якобы шла по "неправильной стороне дороги", когда искала свою собаку. Инцидент она назвала примером чрезмерного применения полномочий и расового предубеждения.

Темнокожая беременная женщина в Техасе получила штраф: шокирующая причина

Полиция Техаса

Акия Таунс рассказала, что шла вдоль Мэдисон Бульвару — всего в двух домах от собственного дома — когда к ней подошли двое полицейских. Они вышли из машины с руками на кобурах и попросили предъявить удостоверение личности.

Ее муж Брэд Таунс, который является белым, начал снимать инцидент на телефон. В ролике он неоднократно говорит: "Нельзя быть чернокожим и просто идти по улице в Гроувге". На видео также слышно, как возмущенная Акия говорит мужчине: "Здесь наркоманы, грабители, а они хотят арестовать беременную темнокожую женщину только за то, что я искала свою собаку".

Согласно Кодексу транспорта штата Техас, в случае отсутствия тротуара пешеходы должны двигаться по левой стороне дороги, если она не заблокирована. Акия шла вправо, хотя была недалеко от дома.

"Я почувствовала, что стала легкой мишенью, которую никто не защитит", — сказала она журналистам. – "Все, что нужно было сделать – просто обратиться ко мне с вопросом. Но вместо этого меня угрожали арестовать, а моего мужа запугали".

Она уже обратилась к адвокату для обжалования штрафа. В соцсетях женщина заявила, что считает инцидент проявлением расового профайлинга: "Я чувствовала себя опасной не из-за соседей, а из-за полиции. Теперь я боюсь ходить по улице собственного района".

Адвокат супругов Лэнгстон Адамс поддержал позицию клиентов, подчеркнув: "Вопрос не в том, был ли нарушен закон, а в том, как его избирательно применили. Почему белого мужчину, также шедшего по "неправильной стороне", не оштрафовали?"

Полицейские действия повлекли за собой широкий резонанс в соцсетях, и муниципальные власти вынуждены были отреагировать. Маршал города Гроувз Крис Робин заверил, что расследование проводится в соответствии с принципами прозрачности и равного отношения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начал массовую депортацию из США.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/crime/pregnant-black-woman-texas-ticketed-b2729722.html
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